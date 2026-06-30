RALI presenta el nuevo modelo RC

RALI, en busca de esa constante evolución impulsada por la tecnología, la aerodinámica y la búsqueda de un rendimiento cada vez mayor, presentó a la nueva RC, un modelo que simboliza el comienzo de una nueva etapa para la marca, orientada al desarrollo de bicicletas de competición con estándares propios del ciclismo profesional.

El principal objetivo es ofrecer una plataforma capaz de responder a las exigencias de los ciclistas más competitivos. Su cuadro de carbono Torayca T1100 fue diseñado para maximizar la rigidez sin comprometer la ligereza, permitiendo una transferencia de potencia más eficiente y una respuesta inmediata en aceleraciones, ascensos y sprints.

Sumado a ello se le integra una geometría aerodinámica, cableado completamente interno y un timón integrado que reducen la resistencia al viento y aportan una estética limpia y sofisticada.

El nuevo modelo estará disponible en configuraciones Shimano 105 Di2, Ultegra Di2 yDura-Ace Di2, complementadas con rines Elitewheels equipados con rayos de carbono y balineras cerámicas.

Cada componente fue seleccionado para conformar un conjunto equilibrado, rápido y eficiente, preparado tanto para la competición como para quienes buscan llevar su rendimiento al siguiente nivel.