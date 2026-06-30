  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá busca fortalecer su relación con la OCDE en Madrid

El canciller panameño dialogará con Ragnheiður ‘Ragga’ Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE
El canciller panameño dialogará con Ragnheiður ‘Ragga’ Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 15:46
Esta misión oficial forma parte de la estrategia del Gobierno panameño para fortalecer su vinculación con este organismo internacional, ampliar la cooperación internacional

El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Hoyos, inició una agenda de trabajo en la ciudad de Madrid, donde participará en el Diálogo Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta misión oficial forma parte de la estrategia del Gobierno panameño para fortalecer su vinculación con este organismo internacional, ampliar la cooperación internacional y promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo, gobernanza y políticas públicas.

Como parte de los compromisos multilaterales, el vicecanciller Hoyos intervendrá en el panel titulado ‘El rol del sector privado en la formalización de las economías de América Latina y el Caribe’, durante un encuentro organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

Asimismo, el diplomático panameño será uno de los oradores principales de la sesión ministerial ‘Revitalizando una Alianza Mutuamente Benéfica y Estratégica en el Nuevo Contexto Geopolítico’ y participará en el debate ‘Configurando la visión de un futuro previsible y deseable: una región de América Latina y el Caribe con mejores políticas y una OCDE más latinoamericana’.

La agenda de la delegación de Panamá en la capital española también contempla su participación en las sesiones especiales ‘Protagonistas de un Multilateralismo Efectivo’ y ‘Mayor acercamiento e involucramiento con el Caribe’, espacios diseñados exclusivamente para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación regional.

En el marco de esta visita oficial, el viceministro Hoyos sostendrá una serie de reuniones bilaterales de alto nivel con representantes de diversos países de América Latina y Europa.

Entre los encuentros programados destacan citas con Pamela Handal, subsecretaria de Estado en el Despacho de Política Exterior de Honduras; Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay; Véronique Petit, directora general de Globalización y Asuntos Multilaterales de Bélgica; Miguel Ángel Aranda Daroczi, viceministro de Administración y Asuntos Técnicos de Paraguay; y Arianna Arce, viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica.

El canciller mantendrá encuentros estratégicos con líderes de organismos financieros y de desarrollo global, incluyendo a Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

De igual forma, dialogará con Ragnheiður ‘Ragga’ Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, y con Andreas Schaal, director de Relaciones Globales y Cooperación del mismo organismo, con miras a consolidar la posición de Panamá en la agenda internacional.

Lo Nuevo