Panamá busca fortalecer su relación con la OCDE en Madrid

El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Hoyos, inició una agenda de trabajo en la ciudad de Madrid, donde participará en el Diálogo Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta misión oficial forma parte de la estrategia del Gobierno panameño para fortalecer su vinculación con este organismo internacional, ampliar la cooperación internacional y promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo, gobernanza y políticas públicas.

Como parte de los compromisos multilaterales, el vicecanciller Hoyos intervendrá en el panel titulado ‘El rol del sector privado en la formalización de las economías de América Latina y el Caribe’, durante un encuentro organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). Asimismo, el diplomático panameño será uno de los oradores principales de la sesión ministerial ‘Revitalizando una Alianza Mutuamente Benéfica y Estratégica en el Nuevo Contexto Geopolítico’ y participará en el debate ‘Configurando la visión de un futuro previsible y deseable: una región de América Latina y el Caribe con mejores políticas y una OCDE más latinoamericana’.