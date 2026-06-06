Clima en Panamá para este sábado 6 de junio: prevén lluvias y tormentas eléctricas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este sábado 6 de junio se prevén incursiones nubosas desde ambos sectores marítimos y condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas en distintas regiones del país.

Según el pronóstico, durante la mañana se registrará una mejoría gradual de las condiciones atmosféricas en gran parte de la vertiente del Pacífico, con intervalos de sol, nubosidad variable y períodos secos que favorecerán el calentamiento diurno, principalmente en las regiones central y occidental. Sin embargo, en sectores del oriente panameño persistirán lluvias aisladas durante las primeras horas del día.

Para horas de la tarde, el aumento de la inestabilidad atmosférica propiciará aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de actividad eléctrica en provincias como Veraguas, Coclé, Chiriquí, Darién, Panamá Metro, así como en la península de Azuero y áreas comarcales.

En la vertiente del Caribe, la influencia de humedad proveniente del mar Caribe mantendrá cielos parcialmente nublados a nublados durante la mañana. Entre el mediodía y la tarde se esperan lluvias intermitentes y aguaceros aislados, especialmente en zonas costeras y áreas montañosas.