Clima en Panamá: domingo con calor, vientos y lluvias aisladas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este domingo 28 de junio se mantendrán condiciones ventosas en el país, elevada sensación térmica y estado del mar de precaución en el Caribe.

En la mañana predominará un cielo parcialmente nublado y brumoso, con lluvias débiles y pasajeras en sectores del Caribe.

Durante la tarde se esperan chubascos aislados en Panamá Este, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, las costas de Panamá Oeste y el sur de Veraguas, mientras que en el Caribe solo se prevén lluvias débiles y aisladas en áreas montañosas.

Para la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado en gran parte del país, con lluvias esporádicas en el occidente de Bocas del Toro, el oriente de Guna Yala, el occidente de Chiriquí, el sur de Veraguas, la isla Coiba y el sur de Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 28°C en el Caribe y 28°C y 31°C en el Pacífico, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor, los vientos y las condiciones marítimas en el Caribe.