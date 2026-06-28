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Panamá, la única selección sin goles en el Mundial 2026

Panamá, la única selección que no logró anotar en la fase de grupos del Mundial 2026
Panamá, la única selección que no logró anotar en la fase de grupos del Mundial 2026 Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/06/2026 11:21
La oportunidad más cercana para romper la sequía llegó durante el partido contra Inglaterra, pero la acción de José Fajardo quedó inválida por estar fuera de lugar

La selección de Panamá puso fin este sábado a su participación en el Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra, cerrando su paso por el torneo sin lograr anotar un solo gol en la fase de grupos.

Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen dejó buenas sensaciones en varios tramos de sus partidos y recibió elogios por su propuesta futbolística y entrega, la falta de contundencia en el ataque terminó siendo uno de los factores que marcó su eliminación.

La oportunidad más cercana para romper la sequía llegó en el tiempo de reposición del encuentro frente a Inglaterra. Al minuto 91, José Fajardo definió con calidad y envió el balón al fondo de la red, desatando la celebración de los panameños presentes en el estadio.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Tras la revisión de la jugada, el tanto fue invalidado por fuera de lugar, dejando a Panamá sin el descuento y, finalmente, sin poder celebrar un gol en toda su participación mundialista.

Panamá se despide del Mundial 2026 sin puntos y sin goles

La selección de Panamá tuvo una corta participación en el Mundial 2026 al quedar eliminada en la fase de grupos sin sumar puntos.

Los panameños debutaron con una derrota por 1-0 ante Inglaterra, posteriormente cayó 1-0 frente a Ghana y cerró su participación con un revés de 2-0 ante Croacia.

Con estos resultados, la “Sele” terminó en el último lugar de su grupo, sin puntos y sin lograr avanzar a los octavos de final. Además, Panamá se despidió del torneo como la única selección que no pudo anotar un solo gol durante la fase de grupos, reflejando las dificultades ofensivas que enfrentó a lo largo de la competencia.

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