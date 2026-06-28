Panamá, la única selección sin goles en el Mundial 2026

La selección de Panamá tuvo una corta participación en el Mundial 2026 al quedar eliminada en la fase de grupos sin sumar puntos. Los panameños debutaron con una derrota por 1-0 ante Inglaterra, posteriormente cayó 1-0 frente a Ghana y cerró su participación con un revés de 2-0 ante Croacia.Con estos resultados, la 'Sele' terminó en el último lugar de su grupo, sin puntos y sin lograr avanzar a los octavos de final. Además, Panamá se despidió del torneo como la única selección que no pudo anotar un solo gol durante la fase de grupos, reflejando las dificultades ofensivas que enfrentó a lo largo de la competencia.