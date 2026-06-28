Panamá, la única selección sin goles en el Mundial 2026

La selección de Panamá puso fin este sábado a su participación en el Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra, cerrando su paso por el torneo sin lograr anotar un solo gol en la fase de grupos.

Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen dejó buenas sensaciones en varios tramos de sus partidos y recibió elogios por su propuesta futbolística y entrega, la falta de contundencia en el ataque terminó siendo uno de los factores que marcó su eliminación.

La oportunidad más cercana para romper la sequía llegó en el tiempo de reposición del encuentro frente a Inglaterra. Al minuto 91, José Fajardo definió con calidad y envió el balón al fondo de la red, desatando la celebración de los panameños presentes en el estadio.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Tras la revisión de la jugada, el tanto fue invalidado por fuera de lugar, dejando a Panamá sin el descuento y, finalmente, sin poder celebrar un gol en toda su participación mundialista.