El poder de una mentalidad de crecimiento

A lo largo de la vida vivimos experiencias que influyen en la manera en que pensamos, actuamos y nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Una crítica, un fracaso, una decepción o incluso situaciones cotidianas pueden moldear silenciosamente la percepción que construimos sobre nuestras capacidades y posibilidades. Sin embargo, muchas veces el mayor desafío no es la experiencia en sí, sino las interpretaciones que desarrollamos a partir de ella y que dejamos de cuestionar con el tiempo.

Diversas investigaciones sobre resiliencia y comportamiento humano han demostrado que las personas pueden responder de maneras completamente distintas ante situaciones similares. La psicóloga Carol Dweck, reconocida mundialmente por sus estudios sobre la mentalidad de crecimiento (growth mindset), sostiene que la manera en que una persona interpreta sus capacidades y experiencias influye directamente en cómo enfrentar los desafíos, aprende y desarrolla su potencial. Incluso personas que crecen en contextos similares pueden construir percepciones completamente diferentes de sí mismas y de sus posibilidades, influenciadas por factores emocionales, ambientales y por la interpretación personal que hacen de sus experiencias.

Esta reflexión resulta profundamente relevante en un momento donde muchas personas viven condicionadas por creencias que limitan su capacidad de avanzar, tomar decisiones o visualizar nuevas oportunidades para sí mismas.

Es ahí donde el coaching profesional puede convertirse en un espacio de consciencia, reflexión y crecimiento.

El coaching no busca hacer terapia ni resolver la vida de las personas. Su propósito es acompañar al cliente en un proceso de descubrimiento y acción orientado hacia los objetivos que desea alcanzar. A través de preguntas, escucha activa y conversaciones profundas, el coachee puede comenzar a observar patrones de pensamiento, interpretaciones y posibilidades que antes no veía con claridad.

Durante ese proceso suelen surgir los llamados “Ahá moments”: instantes en los que la persona logra conectar con una nueva perspectiva sobre sí misma o sobre aquello que desea lograr. A veces ocurre a través de una pregunta poderosa, de un silencio reflexivo o de una idea que ilumina un camino que antes parecía limitado.

Como decía Carl Jung: “Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino”. Y precisamente la consciencia es uno de los grandes aportes del coaching.

Cuando una persona comienza a cuestionar ciertas interpretaciones limitantes, también empieza a ampliar la manera en que se percibe a sí misma y las posibilidades que considera alcanzables. La mentalidad de crecimiento propone justamente eso: comprender que nuestras capacidades no son estáticas y que siempre existe espacio para aprender, evolucionar y desarrollar nuevas habilidades.

La neurocientífica Nazareth Castellanos sostiene que la forma en que interpretamos nuestra realidad influye profundamente en nuestras emociones, decisiones y comportamientos. Sus investigaciones sobre neurociencia y consciencia refuerzan la idea de que el ser humano posee una capacidad constante de adaptación, aprendizaje y transformación a lo largo de la vida.

Desde esta mirada, los desafíos dejan de ser únicamente obstáculos y comienzan a convertirse en oportunidades de aprendizaje. La conversación interna cambia. La persona deja de definirse exclusivamente por aquello que no logró en el pasado y comienza a enfocarse en aquello que todavía puede construir.

Cada inicio de algo nuevo también implica dejar atrás una versión anterior de nosotros mismos. Y quizás uno de los mayores aprendizajes es comprender que no se trata de juzgar quiénes fuimos, sino de reconocer que esa versión hizo lo mejor que podía con los recursos y conocimientos que tenía en ese momento.

El coaching parte justamente de esa posibilidad de evolución humana. De comprender que las personas no están definidas únicamente por sus circunstancias actuales y que siempre existe espacio para desarrollar nuevas perspectivas, nuevas acciones y maneras de relacionarse con sus objetivos.

Somos un proyecto de vida en constante construcción. Y mientras exista consciencia, también existirá la posibilidad de elegir nuevamente, expandir nuestro potencial y avanzar hacia la vida que deseamos construir.