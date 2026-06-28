Gobierno de Venezuela bloquea cobertura de prensa en zonas del sismo

El gobierno venezolano implementó nuevas condiciones para la cobertura periodística del sismo que afectó varias zonas del país, estableciendo un sistema centralizado de acreditación y control de acceso para medios nacionales e internacionales. Según relataron periodistas presentes en el proceso de registro realizado en las instalaciones gubernamentales de La Carlota, en Caracas, la prensa fue convocada desde tempranas horas para suministrar información personal y profesional como requisito para poder realizar la cobertura en las áreas afectadas. Entre los datos solicitados figuran números de pasaporte, credenciales de trabajo, tipo de sangre, correos electrónicos y contactos de emergencia. En el caso de los corresponsales internacionales, las autoridades informaron que posteriormente recibirían una visa especial para continuar con el proceso de acreditación, aunque sin precisar plazos para su emisión. Tras completar el registro, los periodistas recibieron brazaletes de identificación que, según las instrucciones oficiales, deberán portar durante toda su permanencia en el país.

Sin embargo, la principal novedad anunciada a la prensa internacional fue la imposición de un mecanismo único de acceso a las zonas del desastre: únicamente se permitirá el ingreso a través de vehículos y convoyes organizados por el Gobierno venezolano. De acuerdo con la información suministrada a los medios, los periodistas deberán presentarse en horarios específicos en el Centro de Convenciones de La Carlota para abordar los camiones oficiales, los cuales tendrán cupos limitados y serán el único medio autorizado para trasladarse a las áreas afectadas. “Si no es a través de esos camiones, no podemos ingresar a las zonas de desastre”, explicó uno de los periodistas internacionales presentes durante la reunión informativa. Las restricciones también alcanzan a la prensa nacional. Periodistas venezolanos informaron que no se permitirá el uso de vehículos o motocicletas acreditadas para desplazarse de manera independiente hacia las zonas afectadas, por lo que deberán depender igualmente de las unidades de transporte que disponga el Ministerio de Comunicación. Las medidas fueron anunciadas el 27 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Periodista en Venezuela. Diversos comunicadores señalaron que el nuevo esquema limita la posibilidad de realizar coberturas autónomas y de acceder libremente a los lugares impactados por la emergencia, al quedar los desplazamientos sujetos a la logística y disponibilidad establecida por las autoridades.