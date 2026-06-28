Gobierno de Venezuela bloquea cobertura de prensa en zonas del sismo

Sin embargo, la principal novedad anunciada a la prensa internacional fue la imposición de un mecanismo único de acceso a las zonas del desastre: <b>únicamente se permitirá el ingreso a través de vehículos y convoyes organizados por el Gobierno venezolano.</b>De acuerdo con la información suministrada a los medios, los periodistas deberán presentarse en horarios específicos en el Centro de Convenciones de La Carlota para abordar los camiones oficiales, los cuales tendrán cupos limitados y serán el único medio autorizado para trasladarse a las áreas afectadas.<i>'Si no es a través de esos camiones, no podemos ingresar a las zonas de desastre'</i>, explicó uno de los periodistas internacionales presentes durante la reunión informativa.Las restricciones también alcanzan a la prensa nacional. <b>Periodistas venezolanos informaron que no se permitirá el uso de vehículos o motocicletas acreditadas para desplazarse de manera independiente hacia las zonas afectadas</b>, por lo que deberán depender igualmente de las unidades de transporte que disponga el Ministerio de Comunicación.Las medidas fueron anunciadas el 27 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Periodista en Venezuela.Diversos comunicadores señalaron que<b> el nuevo esquema limita la posibilidad de realizar coberturas autónomas y de acceder libremente a los lugares impactados por la emergencia, al quedar los desplazamientos sujetos a la logística y disponibilidad establecida por las autoridades</b>.