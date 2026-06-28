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Eric Davis confirma su retiro de la selección de Panamá; termina una era junto a Godoy y Quintero

Eric Davis anuncia su retiro de la selección de Panamá tras el Mundial 2026
Eric Davis anuncia su retiro de la selección de Panamá tras el Mundial 2026 Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/06/2026 11:05
La despedida de estos jugadores marca el final de una generación que dejó una huella imborrable en la historia de la “Sele”

La selección de Panamá comienza a cerrar un ciclo histórico. El lateral y capitán Eric Davis confirmó este sábado que el partido frente a Inglaterra fue el último de su carrera con la camiseta de la “Sele”, poniendo fin a una destacada trayectoria con el equipo nacional.

Tras la derrota que marcó el cierre de la participación panameña en el Mundial 2026, Davis anunció en la zona mixta que se despide de la selección, luego de años en los que fue uno de los líderes y referentes del combinado nacional.

“Lastimosamente fue mi último partido con la selección. Entre altas y bajas siempre traté de dar lo mejor de mí y me siento orgulloso de lo que hice con mi selección”, expresó el defensor.

La Sele inicia una nueva era tras el retiro de tres de sus máximos referentes

Con su retiro, Eric Davis se suma a las despedidas de otros dos históricos del fútbol panameño: Aníbal Godoy y Alberto “Negrito” Quintero, quienes también ponen fin a su etapa con la selección nacional tras el Mundial 2026.

Los tres futbolistas fueron piezas fundamentales en una de las etapas más exitosas del fútbol panameño y formaron parte del plantel que logró la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, la primera Copa del Mundo disputada por Panamá.

Con estas salidas, la selección cierra oficialmente el ciclo de tres referentes:

-Eric Davis, de 35 años.

-Aníbal Godoy, de 36 años.

-Alberto “Negrito” Quintero, de 38 años.

La despedida de estos jugadores marca el final de una generación que dejó una huella imborrable en la historia de la “Sele” y abre paso a una nueva etapa de renovación de cara a los próximos retos internacionales.

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