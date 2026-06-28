Eric Davis confirma su retiro de la selección de Panamá; termina una era junto a Godoy y Quintero

La selección de Panamá comienza a cerrar un ciclo histórico. El lateral y capitán Eric Davis confirmó este sábado que el partido frente a Inglaterra fue el último de su carrera con la camiseta de la “Sele”, poniendo fin a una destacada trayectoria con el equipo nacional.

Tras la derrota que marcó el cierre de la participación panameña en el Mundial 2026, Davis anunció en la zona mixta que se despide de la selección, luego de años en los que fue uno de los líderes y referentes del combinado nacional.

“Lastimosamente fue mi último partido con la selección. Entre altas y bajas siempre traté de dar lo mejor de mí y me siento orgulloso de lo que hice con mi selección”, expresó el defensor.