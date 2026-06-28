George Russell conquista Austria y devuelve protagonismo a Mercedes

George Russell se alzó este domingo con la victoria en el Gran Premio de Austria 2026, disputado en el circuito de Red Bull Ring, consolidando su posición como uno de los pilotos más consistentes de la temporada.

El británico de Mercedes partió desde la pole y mantuvo el control de la carrera pese a la presión constante de Max Verstappen y de su compañero Andrea Kimi Antonelli.

La competencia estuvo marcada por un duelo vibrante en las últimas vueltas, donde Verstappen intentó arrebatarle el liderato, pero Russell defendió con precisión cada curva.

Antonelli, por su parte, completó el pod y reafirmó la fortaleza del equipo Mercedes en esta campaña.

Con este triunfo, Russell suma su segunda victoria del año y la séptima en su carrera dentro de la Fórmula 1.

El resultado le permite recortar distancia en el campeonato frente a Antonelli, actual líder, y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el título mundial.

La jornada también dejó incidentes: Carlos Sainz abandonó por problemas mecánicos, mientras que Fernando Alonso finalizó en la posición 18.

El equipo Cadillac sufrió un duro golpe con el retiro de Sergio Pérez y Valtteri Bottas por fallos en los frenos.