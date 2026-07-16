‘No queremos explicaciones, queremos una solución’: jubilados exigen rebaja en el cobro del Cepanim

Cortez calificó la situación como 'inaceptable' y solicitó al presidente José Raúl Mulino intervenir para que se realice una revisión del mecanismo de negociación de los certificados y se reduzca el porcentaje que actualmente se cobra.Además, indicó que entregó una nota al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para solicitar información sobre el fondo creado mediante la Ley 15, modificada por la Ley 60, destinado a respaldar el cumplimiento de esta obligación con los jubilados.El dirigente recordó que desde la creación del Cepanim planteó que el pago debía realizarse mediante cheque y no a través de un certificado negociable, debido a que quienes requieren el dinero de forma inmediata terminan asumiendo un costo adicional para hacerlo efectivo.