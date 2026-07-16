‘No queremos explicaciones, queremos una solución’: jubilados exigen rebaja en el cobro del Cepanim

La dirigencia de los jubilados reiteró su rechazo al porcentaje que cobra el Banco Nacional por hacer efectivo el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), al considerar que el descuento aplicado afecta significativamente el monto que reciben los beneficiarios.

Guillermo Cortez, dirigente de los jubilados, informó que más de 30 mil personas ya han recibido el Cepanim, aunque aseguró que muchas de ellas enfrentan incertidumbre por el costo que implica negociar el documento antes de su fecha de vencimiento.

En declaraciones ofrecidas a Telemetro Reporta, Cortez anunció que este viernes sostendrán una reunión con los jubilados beneficiarios del Cepanim para analizar la situación y reiterar su exigencia de que se modifique el porcentaje aplicado por la entidad bancaria.

“Estamos convocando a todos los que tienen derecho al Cepanim. No queremos explicaciones, queremos una solución al tema del porcentaje”, manifestó.

El dirigente cuestionó que, según sus cálculos, el banco obtenga una utilidad que consideró excesiva en comparación con los rendimientos que ofrece a sus clientes y con los intereses generados por los fondos de la Caja de Seguro Social.

“Ese porcentaje, cuando usted saca una media, usted paga 21.3% de utilidad hacia el banco. ¿El Banco Nacional alguna vez le ha dado a un cuentahabiente más de 3%? Creo que no. Incluso el rendimiento de los dineros de la Caja de Seguro Social rondaba el 4.8%, mientras que para el Cepanim se ha establecido un rendimiento de 5% anual”, señaló.