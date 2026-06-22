Economista defiende descuento del Cepanim y plantea alternativa para jubilados

La explicación se encuentra en un concepto financiero denominado valor presente. En términos simples, el dinero que se recibirá dentro de varios años no tiene el mismo valor que el dinero disponible hoy.Si una persona recibe la promesa de cobrar $1,000 dentro de seis años, ese monto puede transformarse en una cantidad menor si decide obtenerlo de forma anticipada.Bustamante explicó que el Banconal aplica una tasa de descuento cercana al 5% anual para calcular cuánto vale hoy ese dinero futuro. Utilizando ese criterio, un certificado de $1,000 con vencimiento en seis años tendría actualmente un valor aproximado de $746.'El valor presente es cuánto dinero necesitarías hoy para que, invertido a cierta tasa, se convierta en lo que te prometen en el futuro', explicó.Según el economista, si esos $746 se invirtieran a una tasa cercana al 5% anual, al cabo de seis años se convertirían nuevamente en alrededor de $1,000.