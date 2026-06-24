Jubilados protestan por Cepanim y exigen pago completo de sus fondos

Aunque la protesta se desarrolló de forma pacífica, los manifestantes advirtieron que <b>continuarán impulsando acciones para obtener respuestas sobre el fondo especial y el mecanismo de pago</b>.Cortés afirmó que el movimiento busca mantener el diálogo con las autoridades y evitar confrontaciones, pero insistió en que<b> los beneficiarios merecen una explicación detallada sobre el origen de los recursos y las razones que llevaron al Gobierno a establecer certificados con vencimientos de hasta seis años</b>.Mientras tanto, miles de beneficiarios deberán decidir entre esperar hasta el vencimiento de sus <a href="/tag/-/meta/cepanim">Cepanim</a> o aceptar un descuento para acceder de forma inmediata a los recursos que reclaman como propios.