Jubilados protestan por Cepanim y exigen pago completo de sus fondos

Decenas de jubilados y beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) protestaron este miércoles frente a la sede principal del Banco Nacional de Panamá (Banconal), en Vía España, para exigir el pago completo de los fondos reconocidos por ley y rechazar los descuentos aplicados a quienes decidan negociar anticipadamente los certificados. Con pancartas y consignas como “¡Hay plata!”, “¡Es mi plata!” y “¡Completo, completo!”, los manifestantes reclamaron que el Estado y las entidades involucradas expliquen por qué los beneficiarios deben esperar entre tres y seis años para recibir el monto total reconocido por la Ley 506 de 2026. La manifestación ocurre pocos días después de que el Banconal anunciara el esquema para negociar los certificados, que contempla descuentos acumulados de entre 15% y 26%, dependiendo de la fecha de vencimiento.

Cuestionan el uso del fondo especial

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento de Jubilados Mundos, aseguró que una de las principales preocupaciones del grupo es conocer cuánto dinero existe actualmente en el fondo especial creado por la Ley 15 de 2017. Esa legislación estableció que los recursos para el pago de la segunda partida del décimo tercer mes provendrían de los dineros comisados y de la venta de bienes decomisados en casos de delitos contra la administración pública. Según Cortés, si ese fondo fue creado específicamente para cumplir con estas obligaciones, corresponde aclarar cuántos recursos ha acumulado y por qué los pagos deben realizarse mediante certificados con vencimientos futuros. “Porque si esos dineros son específicamente para cumplir con este compromiso, tienen que ser utilizados para este compromiso”, sostuvo. El dirigente adelantó que solicitarán formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas información sobre el estado de dicho fondo.

El reclamo va más allá del descuento

Los manifestantes rechazan las condiciones anunciadas para negociar los certificados antes de su vencimiento. De acuerdo con la tabla divulgada por el Banco Nacional, los certificados con vencimiento en 2029 están sujetos a un descuento acumulado de 15%; los de 2030, de 20%; los de 2031, de 23%; y los de 2032, de 26%. Para los jubilados, esto implica recibir una cantidad significativamente menor si necesitan disponer del dinero de inmediato. El Banco Nacional ha defendido el mecanismo argumentando que responde al concepto financiero de valor presente, es decir, al cálculo del valor actual de un dinero que será pagado en una fecha futura. Según explicó el economista y extesorero del Banco Nacional Francisco Bustamante, un certificado con valor futuro de $1,000 y vencimiento dentro de seis años tendría hoy un valor aproximado de $746 bajo una tasa de descuento cercana al 5%. Bustamante sostiene que esa tasa se encuentra en línea con los costos de financiamiento y las tasas de mercado vigentes en Panamá.

También cuestionan el cálculo de los intereses

Entre los beneficiarios persiste además otro reclamo relacionado con el período reconocido para calcular los intereses. La Ley 15 de 2017 estableció el mecanismo para el pago de los derechos derivados de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983. Sin embargo, algunos extrabajadores sostienen que el Estado obtuvo rendimientos durante más de cuatro décadas con esos recursos y cuestionan que el cálculo aprobado reconozca 34 años de intereses y no la totalidad del período transcurrido desde la retención de los fondos. Dirigentes de jubilados han aclarado previamente que el cálculo vigente se basa en lo establecido en la normativa aprobada y comprende el período entre 1983 y 2017. No obstante, el tema continúa generando inconformidad entre sectores de beneficiarios que consideran que el reconocimiento debió abarcar un lapso mayor.

Exigen diálogo y respuestas

Aunque la protesta se desarrolló de forma pacífica, los manifestantes advirtieron que continuarán impulsando acciones para obtener respuestas sobre el fondo especial y el mecanismo de pago. Cortés afirmó que el movimiento busca mantener el diálogo con las autoridades y evitar confrontaciones, pero insistió en que los beneficiarios merecen una explicación detallada sobre el origen de los recursos y las razones que llevaron al Gobierno a establecer certificados con vencimientos de hasta seis años. Mientras tanto, miles de beneficiarios deberán decidir entre esperar hasta el vencimiento de sus Cepanim o aceptar un descuento para acceder de forma inmediata a los recursos que reclaman como propios.

Jubilados y beneficiarios del Cepanim protestaron frente al Banco Nacional para exigir el pago completo de sus recursos y conocer cuánto dinero existe en el fondo especial creado para financiar esta obligación.