Brasil golea a Escocia y asegura el liderato del Grupo C en el Mundial 2026

La selección de Brasil confirmó su favoritismo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Escocia en un encuentro correspondiente al Grupo C disputado en Miami este 24 de junio.

El conjunto sudamericano dominó gran parte del compromiso y selló una victoria que le permite consolidarse en la cima de su grupo.

Brasil tomó la iniciativa desde los primeros minutos, controlando la posesión del balón y generando constantes llegadas sobre la portería defendida por Angus Gunn.

La presión brasileña encontró recompensa al minuto siete, cuando Vinícius Jr. abrió el marcador con una destacada definición. El atacante continuó siendo una pesadilla para la defensa escocesa durante toda la primera mitad.

Poco después, Vinícius volvió a celebrar tras anotar un segundo tanto, pero la acción fue revisada por el VAR y posteriormente anulada, manteniéndose el marcador 1-0.

Sin embargo, antes del descanso, el delantero brasileño encontró nuevamente el camino al gol. A los 48 minutos conectó un cabezazo que venció a Gunn para ampliar la ventaja y enviar a Brasil al entretiempo con una cómoda diferencia de 2-0.

En la segunda mitad, Escocia intentó adelantar líneas y generar peligro, pero se encontró con una sólida actuación defensiva de Brasil y varias intervenciones seguras del guardameta Alisson.

La sentencia llegó al minuto 60 cuando Matheus Cunha aprovechó una clara oportunidad dentro del área para marcar el tercer gol brasileño y dejar prácticamente resuelto el compromiso.

Con la ventaja asegurada, el técnico brasileño realizó varias modificaciones, incluyendo el ingreso de Neymar, Martinelli y otros jugadores para administrar esfuerzos de cara a los siguientes compromisos.

Brasil mantuvo el control del encuentro hasta el pitazo final, mientras Escocia tuvo dificultades para construir jugadas ofensivas claras y apenas inquietó a la defensa rival. A los 88 minutos, el marcador seguía reflejando el contundente 3-0 que terminaría siendo definitivo.

Con este resultado, Brasil suma 10 puntos y se afianza como líder del Grupo C, perfilándose como uno de los candidatos más fuertes para avanzar a las fases decisivas del Mundial 2026.