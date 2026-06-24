Arrastrado hasta morir por una ‘encerrona’: El crimen que estremece a todo Chile

El crimen de Alejandro, un niño de 12 años, que murió arrastrado durante más de tres kilómetros la madrugada de este martes por un automóvil robado a su familia mediante el violento método conocido como ‘encerrona’, en el municipio de San Bernardo, ubicado en Santiago de Chile, ha conmocionado a todo el país austral, que atraviesa una profunda crisis de seguridad.

La conmoción generada por el crimen provocó reacciones incluso del presidente chileno, José Antonio Kast, quien exhortó a la justicia a juzgar a los responsables y expresó su deseo de que, si son hallados culpables, “sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”, según escribió en su cuenta de X.

Dos de los cinco delincuentes que participaron en el robo son menores de edad y quedaron privados de libertad en un centro de internamiento para adolescentes. Por su parte, los otros dos capturados —de 18 y 20 años, respectivamente— fueron enviados a prisión preventiva al ser considerados adultos por el sistema judicial. El quinto implicado permanece prófugo.

De acuerdo con medios chilenos, el fiscal del caso, Bernardo Tapia, decidió imputarles tres delitos: robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes, cuando Alejandro y su padre regresaban del aeropuerto de Santiago tras haber pasado el Día del Padre en Argentina. El automóvil en el que viajaban era conducido por la tía materna del menor, quien, al darse cuenta de que había tomado una ruta equivocada para dirigirse al domicilio del padre, intentó corregir el trayecto, pero ya era demasiado tarde.

En ese momento, los delincuentes aprovecharon que el vehículo estaba detenido ante un semáforo en rojo para atacar al padre y a la tía de Alejandro. Tras amenazarlos con cuchillos y robarles sus pertenencias, los asaltantes se apoderaron del automóvil con el niño aún en su interior. Alejandro quedó enganchado con el cinturón de seguridad mientras una de las puertas traseras permanecía abierta.

Según informó la emisora local ADN Radio, la voz del padre se quebró de tanto gritar al presenciar lo que estaba ocurriendo con su hijo.

Los delincuentes abandonaron posteriormente el vehículo tras arrastrar al menor durante más de tres kilómetros desde el lugar del asalto, causándole heridas de extrema gravedad. Cuando los Carabineros de Chile llegaron al lugar, ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La brutalidad del crimen llevó al ministro de Seguridad de Chile, Martín Arrau, a reconocer que el “Estado chileno le falló” al menor, al tiempo que instó a realizar “cambios profundos en la forma en que se enfrenta la delincuencia”. “Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia”, añadió antes de la captura de los presuntos implicados.

En cambio, la familia del niño manifestó su pedido de justicia al tiempo que agradecieron a las autoridades por la pronta respuesta que tuvieron al atender el caso. “Hoy nuestro principal deseo es poder vivir este duelo con tranquilidad, acompañarnos como familia y preservar la memoria de Alejandro con el respeto que merece”, aseguraron en un comunicado difundido por el diario El Mercurio.

Las ‘encerronas’ se han convertido en una de las modalidades delictivas más temidas en Chile. Estos robos, que suelen cometerse en menos de un minuto en autopistas y vías urbanas, consisten en emboscadas perpetradas por bandas de adolescentes armados y encapuchados con el objetivo de sustraer automóviles tanto a conductores nacionales como a turistas.

El caso de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado por un vehículo robado durante una encerrona en Chile, ha reavivado el debate sobre la seguridad pública, la participación de menores en delitos violentos y la necesidad de endurecer las medidas contra el crimen organizado en el país sudamericano.