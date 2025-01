Diputados aceptan pagos ‘secretos’ a sus suplentes

Despachos vacíos y un ambiente marcado por la tensión fue lo que encontró La Estrella de Panamá este lunes 27 de enero en la Asamblea Nacional en búsqueda de diferentes reacciones por parte de los diputados sobre los pagos a suplentes dentro del Órgano Legislativo.

Por su lado, la presidenta de la bancada Vamos, Janine Prado, indicó que ellos presentarán denuncias al Ministerio Público para que investiguen los casos.

Esto fue lo que encontró La Decana:

De acuerdo con la diputada Patsy Lee, del Partido Popular (PP), dentro de la Asamblea Nacional existe una junta directiva de suplentes, en la cual se le da la autonomía y pueden tomar sus propias decisiones.

“Muchos [de los suplentes] han decidido entrar en esa planilla, como es el caso de mi suplente Eduard Rangel, quien se encuentra actualmente en otra planilla que no es la que utilizamos en el despacho y que se maneja con presidencia”, explicó Lee.

Tanto Lee como Rangel hablaron sobre el tema de forma previa y “por decisión propia” el suplente decidió devengar un salario aun siendo inconstitucional.

De acuerdo con la diputada bajo la premisa de que su suplente tiene sus propias necesidades y gastos.

“Esta es una decisión que se escapa de las manos del diputado principal. Nosotros no tenemos injerencia para decirles que no pueden estar en esa planilla”, también señaló Lee.

La diputada del PP aseguró que existe evidencia de la ayuda de su suplente tanto dentro del pleno como en las comisiones y en el circuito. “Nosotros acá tenemos un listado donde ellos se anotan, todo es manual, y nosotros lo enviamos a recursos humanos”, dijo.

Quien también habló sobre las listas manuales para el control de asistencia fue el suplente del diputado José Pérez Barboni del Movimiento Otro Camino (Moca), Kevin Carrillo Berkeley.

“Nosotros cumplimos con un horario, puedes ir a recursos humanos y ahí aparecerá nuestra firma diaria de entrada y salida”, argumentó Carrillo al ser cuestionado sobre la sustentación de su salario y asistencia.

Según Pérez Barboni, Carrillo es una parte clave de la gestión comunitaria, procesos de consulta ciudadana y giras por el circuito con el fin de que el diputado principal pueda “cumplir sus funciones en el despacho”.

Este también mencionó que Carrillo no cobra como suplente y que tiene funciones asignadas para cada mes al igual que los otros funcionarios del despacho.

“Yo tampoco estoy de acuerdo con que un suplente por el simple hecho de venir una o dos veces a la semana tenga un salario que en el caso de mi suplente es de $2.000, para mí tiene que ver una justificación de por qué se le está pagando y que tenga funciones claras”, explicó el diputado de Moca, quien también señaló no tener problema con que se lleven investigaciones sobre este tema.

Un punto en el que coincidieron Lee y Pérez Barboni es la autonomía que tiene la figura del suplemente dentro de la Asamblea Nacional, mencionando que Carrillo también escogió formar parte de la planilla manejada por la presidencia del Órgano Legislativo.

Tanto Lee como Pérez Barboni admitieron que esa misma libertad se ha prestado para realizar presiones entre las fórmulas legislativas de haber discordia entre las partes.

“Sí las he visto [las presiones entre diputados] pero no creo que me corresponde a mí mencionarlas, creo que los otros diputados tanto de partidos y coaliciones tienen que responder esas preguntas, pero gracias a Dios no he sufrido eso con mi suplente”

Además, acotó, que “se pueden ver casos en este quinquenio” de discordia entre diputados principales y suplentes. Lo que le preocupa es cómo los suplentes siguen devengando un salario si “no se llevan” con el equipo de trabajo del diputado principal y no trabajan mancomunadamente.

Por otro lado, Lee mencionó que estas autonomías y divisiones se prestan para diferentes situaciones.

“Lo que pasa es que cuando están molestos de alguna manera [los suplentes], van a buscar refugio a presidencia y tratan de negociar. [Lo negativo es que] Esas personas también son líderes en la comunidad y te hacen la contra en el circuito]”, concluyó.