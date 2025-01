Investigación especial | Los pagos secretos de los suplentes de los diputados

No van todos los días y no hay evidencia de su asistencia; tampoco están incluidos en el proceso de marcación del reloj biométrico, instalado para verificar la asistencia de los demás funcionarios.

Esta partida de personal fijo o 01 pasó de $66 millones en 2023 a $72 millones a octubre de 2024, según el reporte presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. Los otros 14 diputados suplentes figuran de diversas maneras, por ejemplo, como asesores legales o asistentes administrativos.

Hay otros 13 suplentes restantes que no se encuentran en el portal de la Contraloría, pero el hecho de que no figuren en las planillas y portales del Estado no quiere decir que no cobren. En una entrevista con La Estrella de Panamá, la presidenta de la AN, Dana Castañeda, confirmó que los suplentes “trabajaban como funcionarios” y “no tengo por qué negarlo”.