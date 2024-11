Funcionario que cobró $9 mil en planilla de diputada Chandler genera polémica

La aparición de un funcionario en la planilla de la diputada de la bancada independiente Vamos, Walkiria Chandler generó una confusión, que posteriormente fue aclarada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, luego de que Chandler denunciara públicamente que no conocía al funcionario señalado.

Chandler denunció a los medios que en la planilla de su despacho aparecía un señor llamado José Crespo, el cual aseguró no conocer, que no trabajaba con ella y nunca ha pedido su inclusión en su planilla.

Informó que Crespo, al ser verificado en la página de la Contraloría, habría cobrado 9 mil dólares pagado por ACH directamente a su cuenta de banco.

Detalló que uno de esos pagos era por un monto de 5 mil dólares. En total, recibió cuatro cheques en un periodo de quince días, dijo.

“A mí me preocupa enormemente porque cómo es posible que se incluya en la planilla de los diputados a personas que no hemos pedido, personas que no están realizando ninguna labor. Esto ha encendido las alertas dentro de mi bancada ya que el resto de los compañeros de mi bancada están todos revisando sus planillas. Nosotros hemos hecho un compromiso con la ciudadanía de mantener las planillas bajas y ser eficientes”, precisó Chandler.

Agregó que a cada diputado se le asignan hasta 20 mil dólares mensuales para contratar personal en su despacho y dijo que en el suyo no llega a los 11 mil dólares, y aseveró que podría ser que al no utilizar ella todo el dinero de la planilla asignada, de alguna manera se encontró la forma para que una persona, que no trabaja con ella, saliera cobrando un salario.

“Yo no he autorizado esta contratación [...] Yo no he realizado ese trámite, desconozco cuál es la profesión de la persona, desconozco cuál es su función e incluso haciendo la búsqueda, sale que esta persona está como personal de la Asamblea desde el año 2023”, aseguró.

Mientras la noticia corría velozmente en redes, el Legislativo salió al paso con un comunicado donde dio a conocer que lo denunciado por Chandler fue un “error” del Departamento de Planilla, con la sorpresa de que el funcionario en cuestión trabajaba para el diputado del circuito 8-6 Manuel Samaniego, de la bancada independiente Vamos, la misma de Chandler.

“Queremos aclarar que se trató de un error administrativo por parte del Departamento de Planilla. Durante el proceso de ingreso de datos, el nombre de una persona fue registrado erróneamente bajo el número de planilla de la honorable diputada Walkiria Chandler, cuando en realidad dicha persona trabaja con el honorable diputado Manuel Samaniego”, precisó el comunicado.

Se indicó que este error fue explicado en detalle a la asistente de la diputada Chandler, por lo que el Legislativo se comprometió a reforzar sus controles internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Poco antes de darse a conocer el comunicado, la presidenta de este Órgano del Estado, la diputada Dana Castañeda, manifestó que producto de la transparencia que tiene la Asamblea con la publicación en web de su planilla, la diputada Chandler descubrió este error. “Podemos corregirlo y podemos contestar y aclarar, porque no hay nada que ocultar”, enfatizó Castañeda.