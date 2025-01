Ana Matilde Gómez sobre los suplentes: ‘No deben estar nombrados en ningún puesto en la Asamblea’

De acuerdo con la exprocuradora de la Nación y exdiputada, Ana Matilde Gómez, todavía no se termina de entender lo que fue dictado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de que los diputados suplentes tengan un salario fijo en la Asamblea Nacional.

Gómez hizo referencia a la investigación especial de La Estrella de Panamá “Los pagos secretos de los suplentes de los diputados”, en el programa Noticias 180 minutos.

La jurista explicó que lo que se buscaba era que se entendiera la función del suplente, la cual es estar listo para atender la curul bajo cualquier circunstancia que alejara al titular.

El fallo dictamina que los suplentes no deben estar nombrados en algún puesto permanente en la Asamblea Nacional bajo ninguna circunstancia.

“Lo que más me preocupa es que Dana Castañeda, la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, es abogada”, indicó.

Añadió que si Castañeda tenía una duda sobre este fallo de la Corte Suprema podría como diputada presidenta reunirse con la magistrada presidenta de la Corte y pedir que le explicara el alcance de la decisión.

La exprocuradora también mencionó que antes del fallo había mucha confusión, especialmente sobre la violación al derecho al trabajo o si se le estaba haciendo un daño al suplente, cuando esa no era la intención.

Gómez propuso como opción la eliminación de la figura e instalar en su lugar suplentes itinerantes que se mantengan en el pleno si un diputado principal llegase a faltar.

“Después del fallo ya no quedó duda de que lo que se quería que el sistema electoral entendiera que quien corre para suplente no está corriendo para buscar un trabajo en la Asamblea, es que está allí solamente cuando el principal no actúe. Eso ha quedado como letra muerta”, explicó.

Asimismo, cuestionó las intenciones con las que se busca a la persona que será el compañero de fórmula de los diputados principales, si es alguien que realmente quiere aportar a su comunidad o solo busca un puesto de trabajo dentro del Órgano Legislativo.

”Todo el sistema está dañado. Esto también pone en evidencia este sistema clientelista de ‘tu eres mi suplente, pero después te tengo que acomodar’”, señaló Gómez.