Investigación especial | Pagos secretos en la Asamblea burlan fallo de la Corte; diputados lo justifican

La estructura establecida por la Asamblea Nacional para pagarle a los suplentes como si fueran empleados fijos, con puestos de asesores legales, asistentes administrativos o parlamentarios, es una forma de eludir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que los suplentes de diputados no deben recibir emolumentos permanentes, coincidieron juristas constitucionalistas.

Sus comentarios surgen a raíz de un reportaje de La Estrella de Panamá que evidenció que los suplentes de los diputados de todos los partidos y de la coalición Vamos reciben pagos mensuales entre los $2.000 y $5.000, que no aparecen en las planillas del órgano Legislativo, a pesar de no asistir a diario y que tampoco existe evidencia de su asistencia ni trabajo, ya que no marcan en el reloj biométrico establecido para comprobarlo.

Para el constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi, la estructura admitida por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, en la investigación periodística es una “inmoralidad”.

“Toda iniciativa dirigida a burlar el fallo de la Corte Suprema de Justicia es contrario a derecho y al interés nacional. Para mí, más que un problema jurídico y constitucional es un problema eminentemente moral”, dijo Pedreschi.

En las reformas constitucionales se debe eliminar la figura del suplente, toda vez que esta se ha desdibujado y aumenta la burocracia, consideró el también constitucionalista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola.

“Es una manera indirecta de eludir el fallo, pero no están ejerciendo funciones de suplente, el asunto es que se demuestre que están haciendo un trabajo y que no son unas botellas”, manifestó Molino Mola, porque los suplentes suelen garantizarse el puesto de trabajo de esa manera.

El reporte periodístico evidenció que de julio a agosto de 2024 ingresaron 54 de los 58 suplentes que aparecen en las planillas de la Asamblea Nacional.

De estos, 39 están como “asistentes técnicos parlamentarios” o personal fijo de la planilla 01 de la Comisión de Legislación y otros 14 como asesores legales o “asistentes administrativos”, puestos que ya existen en 32 posiciones de la planilla permanente de la institución.

“Lo han maquillado, le han dado la vuelta al fallo”, dijo el excontralor José Chen Barría, quien coincidió en que eliminar esta figura como en otros países acabaría el problema de raíz y que habría que vigilar que no reciban doble salario como funcionarios y como suplentes. Si esto es o no moral sería otro aspecto a considerar, dijo Chen Barría.

Piden investigación

“Esta investigación periodística revela otro caso de simulación de los muchos que se dan en la administración pública. Se usa una ventana oculta para evadir la puerta cerrada que establece la ley”, remarcó Lina Vega, abogada expresidenta de la organización Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

El organismo recordó la promesa de cambios de la presidenta del órgano Legislativo, Dana Castañeda, que incluían la transparencia y rendimiento de cuentas, lo que, a su juicio, no ha ocurrido.

“Ahora Castañeda reacciona con cinismo con un ‘no voy a negarlo’. La destrucción de las instituciones llevan al descrédito de la democracia y al triunfo de los autoritarismos donde todos perdemos”, enfatizó Vega.

Transparencia Internacional solicitó una investigación ante la Contraloría General de la República, entidad a la que La Estrella de Panamá intentó contactar al respecto, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

En este mismo sentido, la coalición Vamos, en donde están los diputados suplentes que reciben mayores emolumentos y que ingresaron a la planilla a partir de julio con un salario de entre $2.300 y $3,500, confirmó que han recibido reportes de suplentes que ocupan cargos públicos sin desempeñar funciones reales ni cumplir horarios ni asistencias comprobada, lo cual constituye “una práctica irregular e ilegal”, según el comunicado de la agrupación política.

La bancada Vamos se encuentra trabajando en “más denuncias para que se investigue a los diputados suplentes presuntamente involucrados en estas irregularidades” e indicaron que aplicarán medidas disciplinarias toda vez que rechazan el uso ilegal o indebido de recursos del Estado.

A su turno, el diputado Juan Diego Vásquez, líder de esta coalición independiente, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia establece que el suplente no debe tener salario como suplente, “cosa que respaldo”.