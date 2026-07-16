Caso Pandora: Asociación Bancaria pide fortalecer la trazabilidad de los créditos fiscales tras investigación por fraude a la DGI

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) reafirmó este jueves 16 de julio la importancia de preservar la institucionalidad y la trazabilidad de los créditos fiscales, al expresar su respaldo a las investigaciones que adelantan la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Procuraduría General de la Nación por la presunta gestión irregular de estos instrumentos tributarios.

A través de un comunicado, la asociación señaló que cualquier situación que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero debe ser investigada con rigor y estricto apego a la ley, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia, la regulación y la institucionalidad del sistema financiero panameño.

“La ABP reitera su absoluto respaldo a las gestiones que adelantan la DGI y el Ministerio Público”, indicó la organización.

TRAZABILIDAD

La Asociación Bancaria recordó que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos, legales y de uso común que contribuyen al dinamismo de la economía nacional.

Sin embargo, destacó que, al ser creados, administrados y certificados por la DGI antes de ingresar al intercambio comercial o ser utilizados por las empresas, resulta indispensable esclarecer cualquier anomalía en sus procesos de emisión y validación.

“La institucionalidad y la trazabilidad de estos certificados son fundamentales para proteger la seguridad jurídica de quienes realizan transacciones con estos instrumentos”, enfatizó la ABP.

El gremio sostuvo que despejar cualquier duda sobre el origen y la validación de los créditos fiscales fortalece la confianza en el sistema tributario y financiero del país.

CASO PANDORA

El comunicado fue divulgado el mismo día que la Policía Nacional informó que se entregó José Miguel Jurado, uno de los principales sospechosos de la presunta red de corrupción y fraude fiscal investigada en la operación Pandora, caso que, según las autoridades, habría causado un perjuicio superior a los 40 millones de dólares al Estado panameño.

La entrega de Jurado se produjo luego de que el hombre se presentara ante la Procuraduría General de la Nación tras una serie de diligencias de allanamiento realizadas para ubicarlo.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal habría ejecutado el fraude mediante el uso de créditos fiscales ficticios y la alteración de cuentas dentro del sistema E-Tax 2.0 de la DGI, mecanismo que presuntamente permitió el desvío de millonarios recursos públicos.

SISTEMA BANCARIO

La ABP también destacó que el sistema bancario nacional funciona bajo un marco regulatorio estricto y supervisado, por lo que las entidades financieras mantienen de forma permanente rigurosos controles de debida diligencia.

Esta asociación reiteró que la fortaleza del centro bancario panameño depende del respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la confianza en el sistema financiero.