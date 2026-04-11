Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 12 de abril de 2026, según la IA

Este domingo 12 de abril de 2026 se celebrara el sorteo dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.Te compartimos los números de la <b>pirámide de la suerte</b>, calculados en función del sorteo de la <b>Lotería Nacional de Beneficencia</b> de este 9 de abril:- 8- 5- 7- 9<b>Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:</b>85 – 58 - 78 – 87 - 59 – 95 - 17 – 71 - 83 – 38 - 52 – 25<b>Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 9 de abril:</b>Primer Premio: 4252Letras: BBCDSerie: 17Folio: 6Segundo Premio: 5459Tercer Premio: 3532