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Información útil

Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 6 de agosto

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C. Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 06/08/2026 06:11
Hacia la tarde y la noche se prevén nuevos episodios de lluvia, con aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en estas mismas regiones.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 6 de agosto se esperan condiciones típicas de la temporada lluviosa, favorecidas por la influencia de la vaguada monzónica, sistemas de baja presión y ondas tropicales que afectan tanto el Pacífico como el Caribe.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana predominarán los cielos nublados con lluvias ligeras e intermitentes sobre las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, el norte de Veraguas, Colón y Bocas del Toro.

Hacia la tarde y la noche se prevén nuevos episodios de lluvia, con aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en estas mismas regiones.

Para el Pacífico, el pronóstico indica cielos nublados y lluvias intermitentes durante la mañana en las costas de Darién, el golfo de Panamá, el sur de Veraguas y Chiriquí.

En horas de la tarde y la noche aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo aguaceros aislados con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Panamá Norte, Este y Oeste, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C.

Además, se prevén índices de radiación UV-B muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.

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