Influenza en Panamá: Minsa reporta más de un millón de dosis aplicadas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá ya superó el millón de dosis de influenza aplicadas, mientras que aún permanecen disponibles 325 mil vacunas gratuitas en los centros del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).
La enfermera epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Dalys Pinto, instó a la población a completar su protección, especialmente a los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños de 6 a 11 meses.
En el caso de los menores de un año, se requieren dos dosis iniciales de influenza y posteriormente una dosis anual.
El Minsa también reportó la aplicación de 21 mil 350 dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), con una cobertura del 61 % entre las embarazadas. Las autoridades recomiendan que las gestantes reciban esta vacuna a partir de las 30 semanas de embarazo para favorecer la transferencia de anticuerpos al bebé.
Como medida complementaria, el Minsa dispone de anticuerpos monoclonales para recién nacidos cuyas madres no fueron vacunadas contra el VSR o no tuvieron el tiempo suficiente para transferir anticuerpos.
Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas y están disponibles en las instalaciones del Minsa y la CSS, incluyendo jornadas durante los fines de semana, por lo que reiteraron el llamado a la población a mantener sus esquemas de vacunación al día.
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