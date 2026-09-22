Influenza en Panamá: Minsa reporta más de un millón de dosis aplicadas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá ya superó el millón de dosis de influenza aplicadas, mientras que aún permanecen disponibles 325 mil vacunas gratuitas en los centros del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

La enfermera epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Dalys Pinto, instó a la población a completar su protección, especialmente a los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños de 6 a 11 meses.

En el caso de los menores de un año, se requieren dos dosis iniciales de influenza y posteriormente una dosis anual.