Varias zonas de Panamá bajo aviso por aguaceros con tormentas hasta las 8:00 p. m.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este martes 22 de septiembre un aviso preventivo ante la posibilidad de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en diferentes sectores del país.

De acuerdo con el aviso, las condiciones meteorológicas se mantendrán hasta las 8:00 p. m., por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias.

Las áreas bajo aviso incluyen Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, la península de Azuero, Panamá Este y Norte, Panamá Oeste, la comarca Guna Yala, Darién, Colón y el Golfo y Bahía de Panamá.

Ante la presencia de tormentas, las autoridades exhortan a evitar actividades al aire libre durante las descargas eléctricas y extremar precauciones en sectores propensos a inundaciones o deslizamientos.