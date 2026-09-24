Banco Nacional convierte 11,000 cheques del Gobierno en transacciones electrónicas por $1.94 millones

El Banco Nacional de Panamá (Banconal), en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó un modelo pionero para transformar la gestión de los gastos menores del Estado mediante el uso de tarjetas de débito comercial Visa. La iniciativa marca un cambio estructural en la administración pública, al sustituir procesos manuales basados en cheques y efectivo por un sistema digital, trazable y en tiempo real. El universo identificado comprende 891 cajas menudas, con un monto aproximado de $1.94 millones, sujeto a actualización por parte del MEF. Solo en 2024 se emitieron alrededor de 11,000 cheques de reembolso para cubrir gastos menores, reflejando el volumen operativo que ahora se espera trasladar a transacciones electrónicas. Este cambio permitirá que cada operación quede registrada automáticamente, con evidencia digital disponible para auditorías y controles internos.

El gerente general de Banconal, Javier Carrizo, explicó que el proceso inició con las 35 cajas menudas del propio Banco Nacional, que fueron digitalizadas en un plan piloto de seis meses. “Ese método primitivo de mandar mensajeros a cambiar un cheque, traer efectivo y llevar el control con papelitos va a desaparecer. Ahora cada institución definirá su política de asignación de tarjetas y montos, que generalmente no superan los $2,000 o $3,000”, señaló. Carrizo destacó que la implementación será gradual, con entrenamiento y software instalado en cada entidad pública. “En la medida que lo anunciamos, se han ido sumando municipios, consejos municipales e instituciones descentralizadas. La Contraloría irá indicando la prioridad de las instituciones y coordinando la hoja de ruta”, añadió. El nuevo ecosistema permitirá reducir procesos manuales, disminuir progresivamente el uso de efectivo y cheques físicos, y generar evidencia digital para auditorías. Además, facilitará la identificación de consumos inusuales o categorías no autorizadas, fortaleciendo la fiscalización proactiva basada en datos. Carrizo subrayó que la transformación digital del Estado “no consiste únicamente en sustituir el papel por una herramienta tecnológica, sino en utilizar datos para gestionar mejor los recursos públicos y anticiparnos a los riesgos”.