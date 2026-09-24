Expo CAPAC 2026 arranca con llamado a ‘mejorar procesos’ y ‘mayor eficiencia’ para facilitar los proyectos

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) inauguró este jueves Expo CAPAC 2026 con un llamado a mejorar la eficiencia de los procesos que inciden en el desarrollo de proyectos, mediante una mayor coordinación institucional, digitalización y reglas claras sobre requisitos y tiempos de respuesta.

Durante el acto inaugural de la 39.ª edición de la feria, la presidenta de Capac, Irene Orillac de Simone, enfatizó que el sector no busca reducir los controles, sino hacer más eficientes los procedimientos.

“No estamos pidiendo menos controles. Estamos pidiendo mejores procesos y mayor eficiencia”, afirmó Orillac de Simone, al plantear la necesidad de agilizar los trámites que impactan directamente en el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos.

La presidenta del gremio hizo énfasis en la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones, avanzar en la digitalización y establecer requisitos y tiempos de respuesta claros.

La petición se formuló durante la inauguración de Expo CAPAC 2026, que bajo el lema “La feria que construye Panamá” reúne a más de 300 expositores nacionales e internacionales hasta el domingo 27 de septiembre en el Panama Convention Center.

La feria cuenta además con más de 150 promotoras, una oferta superior a 300 proyectos habitacionales, 10 entidades bancarias, empresas constructoras, proveedores, fabricantes de maquinaria y equipos, así como compañías vinculadas con tecnología e innovación.

Vivienda y seguridad hídrica

Orillac de Simone también señaló que facilitar el acceso a la vivienda continúa entre las prioridades del gremio. En ese contexto, destacó los avances relacionados con el Régimen de Intereses Preferenciales, la reducción del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera vivienda y el nuevo programa AbonoPaTi.

A estos temas sumó la seguridad hídrica como otro de los desafíos que inciden en el crecimiento urbano, la vivienda y las nuevas inversiones.

La presidenta de Capac sostuvo que garantizar la disponibilidad de agua es indispensable para acompañar el desarrollo del país y reiteró la disposición del gremio de aportar conocimiento técnico y propuestas para avanzar hacia soluciones de largo plazo.

La transformación de Expo CAPAC coincide con los 65 años de Capac y busca ampliar el alcance de la feria hacia toda la cadena de valor de la construcción.

“Queremos que Expo CAPAC sea un lugar para encontrarnos, aprender, conectar personas, generar negocios y conversar sobre los temas que realmente importan para el futuro de nuestra industria y de Panamá”, expresó Orillac de Simone.

Una feria enfocada en negocios y tecnología

El presidente del Comité Organizador de Expo CAPAC 2026, Arturo Sáenz, explicó que la nueva estructura de la feria responde a la evolución de la industria.

La propuesta incluye hubs especializados, pabellones temáticos y Capac Connect, una plataforma orientada a facilitar reuniones de negocios, con una previsión de más de 100 encuentros B2B entre empresas, profesionales e inversionistas.

La agenda contempla además más de 50 conferencias, charlas técnicas y exposiciones sobre inteligencia artificial, BIM, nuevos materiales, infraestructura, sostenibilidad, seguridad y otras herramientas y tendencias que están modificando la forma de diseñar y construir.

“Queremos que Expo CAPAC sea una feria donde no solamente se venga a ver, sino también a aprender, preguntar, descubrir, conectarse y, por supuesto, hacer negocios”, señaló Sáenz.

Los visitantes también podrán participar en el Rally CAPAC Futuro – Recorre, Descubre y Participa, una actividad diseñada para recorrer los distintos espacios de la feria y participar en la tómbola de un camión SINOTRUK HOMAN 2026.

Capac impulsa concurso de vivienda sostenible

Durante la ceremonia inaugural también fue presentado el Concurso Capac de Diseño para la Vivienda Sostenible Viable en Panamá, que convocará a arquitectos, ingenieros, estudiantes, promotores y constructores.

La iniciativa busca desarrollar propuestas de vivienda accesibles, modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades y condiciones del país.

El concurso se desarrollará durante el próximo año y sus resultados serán presentados en el marco del Congreso de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), que reunirá en Panamá a representantes de 18 países.

“La sostenibilidad no puede ser un lujo para unos pocos. Tiene que convertirse en un beneficio para muchos”, expresó Orillac de Simone.