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Política

Diputados aprueban en segundo debate el presupuesto del Canal de Panamá

La sustentación estuvo a cargo del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.
La sustentación estuvo a cargo del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 24/09/2026 16:37
Durante la sesión, los diputados cuestionaron a los directivos sobre el desarrollo del proyecto hídrico en Río Indio, las políticas de empleabilidad y la llegada del impacto económico a las provincias.

Con 48 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el periodo fiscal 2027 por un monto de $5,555.3 millones.

La sustentación estuvo a cargo del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, la administradora Ilya Espino de Marotta y el subadministrador interino Rubén Pérez Pinzón.

En la sesión, el equipo directivo de la vía interoceánica expuso el desglose de los ingresos operativos previstos mediante la prestación de servicios marítimos y el cobro de peajes.

Durante el periodo de preguntas, los diputados independientes Ernesto Cedeño y Betserai Richards solicitaron detalles sobre el proyecto hídrico en la cuenca de Río Indio.

Asimismo, los parlamentarios cuestionaron a la delegación sobre las políticas de empleabilidad y la distribución del impacto económico de la vía fluvial en las provincias del interior.

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