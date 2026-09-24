Diputados aprueban en segundo debate el presupuesto del Canal de Panamá

Con 48 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el periodo fiscal 2027 por un monto de $5,555.3 millones.
La sustentación estuvo a cargo del ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, la administradora Ilya Espino de Marotta y el subadministrador interino Rubén Pérez Pinzón.
En la sesión, el equipo directivo de la vía interoceánica expuso el desglose de los ingresos operativos previstos mediante la prestación de servicios marítimos y el cobro de peajes.
Durante el periodo de preguntas, los diputados independientes Ernesto Cedeño y Betserai Richards solicitaron detalles sobre el proyecto hídrico en la cuenca de Río Indio.
Asimismo, los parlamentarios cuestionaron a la delegación sobre las políticas de empleabilidad y la distribución del impacto económico de la vía fluvial en las provincias del interior.
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