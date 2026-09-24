Industriales panameños advierten falta de avances en negociación con Costa Rica y urgen solución

En medio de la polémica salida del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar, surge la preguntas sobre qué pasará con las negociaciones en medio del conflicto comercial con Panamá.
Tovar lideró los reclamos y las mesas de diálogo con Panamá para resolver un conflicto comercial enfocado en restricciones sanitarias a productos agropecuarios.
Panamá mantiene restricciones y bloqueos a la importación de productos cárnicos y lácteos costarricenses, afectando a más de 26 plantas productoras y generando pérdidas millonarias.
Costa Rica propone dos acuerdos y un arbitraje de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para sacar del limbo la disputa comercial que mantiene con Panamá desde 2019.
En este contexto, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) advirtió que el conflicto comercial con Costa Rica no han mostrado avances significativo y sigue sin ver señales de apertura por parte del gobierno costarricense.
“Lo más importante en toda negociación es que exista una relación de ganar-ganar. Mientras Costa Rica mantenga una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cosas no van a fluir”, señaló Rosmer Jurado, presidente del SIP a La Estrella de Panamá, quien destacó que el proceso podría tardar años si no se da un gesto de buena voluntad.
El presidente del SIP explicó que, aunque han sostenido conversaciones con cámaras empresariales costarricenses, no perciben la misma disposición en el sector gubernamental.
“Mientras no se puedan abrir puentes y lograr que las compañías exportadoras panameñas tengan las mismas ventajas que las de Costa Rica, lo veo muy complicado”, afirmó.
Jurado recordó que actualmente existen ocho plantas panameñas sin certificación para exportar a Costa Rica, lo que limita el intercambio comercial.
“No estamos hablando de un monto muy significativo, pero Costa Rica sigue siendo un país que va 20 a 1 en cuanto a exportaciones con Panamá. Ellos son los que tienen más que perder en esa relación”, subrayó.
El presidente del SIP también insistió en la necesidad de fortalecer el sistema sanitario panameño para obtener certificaciones en otros mercados.
“Estamos conversando con la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Ciencia Veterinaria y con el Ministerio de Comercio e Industria para lograr la aprobación de nuestras plantas en más países como República Dominicana y otros de Centroamérica”, indicó.
Según Jurado, Panamá cuenta con una industria agrícola robusta, además de sectores porcino y cárnico con capacidad de exportar productos de valor agregado.
Sin embargo, dijo, las barreras no arancelarias impuestas por Costa Rica y otros países de la región han limitado el acceso a nuevos mercados.
El presidente del SIP destacó que la estrategia del sector privado se centra en ampliar las certificaciones sanitarias para que los productos panameños puedan competir en igualdad de condiciones.
“Tenemos oportunidades con República Dominicana, con Centroamérica y con Estados Unidos, pero necesitamos avanzar en certificaciones para que nuestros productos puedan competir”, puntualizó.
Jurado subrayó que la industria nacional tiene potencial para crecer en mercados internacionales, siempre que se eliminen los obstáculos actuales.
“Tenemos una industria porcina con gran capacidad, una industria cárnica de valor agregado y una agricultura robusta. Pero mientras existan bloqueos y barreras no arancelarias, será difícil aprovechar esas oportunidades”, mencionó.
El presidente del SIP reiteró que la solución pasa por un gesto político de Costa Rica que permita retomar el diálogo en condiciones de equidad.
“Ellos son los que más exportan a Panamá, por lo que tienen más que perder si la relación comercial se deteriora. Lo que pedimos es voluntad política y un paso de buena fe para que podamos avanzar”, concluyó.
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