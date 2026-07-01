Bomberos reportan incendio en caserón en calle Veraguas, en el Casco Antiguo

Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este miércoles 1 de julio en un caserón ubicado en la calle Veraguas, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La institución indicó que personal de varias estaciones fue desplegado al sitio para atender la emergencia y realizar las labores de control y extinción del fuego.

“Bomberos del BCBRP realizan labores de extinción”, señaló la entidad, al tiempo que confirmó que las operaciones continúan en desarrollo.

Como medida preventiva, el Cuerpo de Bomberos exhortó a la población a evitar transitar por el área y a facilitar el paso de las unidades de emergencia que trabajan en la atención del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas, evacuaciones ni las posibles causas que originaron el incendio.

El Cuerpo de Bomberos indicó que brindará información adicional conforme avancen las labores en el lugar.