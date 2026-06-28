Incendio en San Felipe: Bomberos controlan fuego y Alcaldía atiende a 26 familias afectadas

La madrugada de este domingo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) controló un incendio estructural registrado en un caserón de mampostería ubicado en Avenida B, por la bajada del Ñopo, en San Felipe, ciudad de Panamá.

La emergencia movilizó un amplio despliegue operativo con unidades de extinción, rescate, cisterna y comunicaciones, que trabajaron de forma coordinada para contener las llamas y evitar su propagación a estructuras cercanas.

Tras controlar el fuego, el personal bomberil inició la etapa de remoción de escombros, con el objetivo de eliminar puntos calientes, verificar la estabilidad de la estructura y facilitar las labores de búsqueda e inspección.