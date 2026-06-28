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Incendio en San Felipe: Bomberos controlan fuego y Alcaldía atiende a 26 familias afectadas

La institución reiteró a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios en los hogares.
La institución reiteró a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios en los hogares. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 09:53
El BCBRP informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio

La madrugada de este domingo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) controló un incendio estructural registrado en un caserón de mampostería ubicado en Avenida B, por la bajada del Ñopo, en San Felipe, ciudad de Panamá.

La emergencia movilizó un amplio despliegue operativo con unidades de extinción, rescate, cisterna y comunicaciones, que trabajaron de forma coordinada para contener las llamas y evitar su propagación a estructuras cercanas.

Tras controlar el fuego, el personal bomberil inició la etapa de remoción de escombros, con el objetivo de eliminar puntos calientes, verificar la estabilidad de la estructura y facilitar las labores de búsqueda e inspección.

Equipos de la Alcaldía de Panamá se encuentran coordinando la atención a los afectados.
Equipos de la Alcaldía de Panamá se encuentran coordinando la atención a los afectados. Alcaldía de Panamá

El BCBRP informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio.

La institución reiteró a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios en los hogares.

Desde tempranas horas de la madrugada, equipos de la Alcaldía de Panamá se encuentran coordinando la atención a los afectados por el incendio registrado en la Barraca 346, en la Bajada del Ñopo, donde residían unas 26 familias.

A través de la Dirección de Gestión Social, se organiza la asistencia desde la Junta Comunal de San Felipe para brindar el apoyo necesario a los damnificados.

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