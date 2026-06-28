Equipo de rescate de Panamá llega a Venezuela y es recibido por Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el equipo de rescatistas enviado por el Gobierno de Panamá para apoyar las labores de búsqueda y atención tras los terremotos registrados en el país sudamericano.

Panamá movilizó a 61 rescatistas y varias toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela como parte de la respuesta a la emergencia.

Desde la noche en que ocurrieron los sismos, el presidente José Raúl Mulino ofreció asistencia al Gobierno venezolano. Posteriormente, otros países de la región también anunciaron apoyo. Rodríguez agradeció públicamente la ayuda brindada por Panamá.

El primer grupo de rescatistas panameños viajó este viernes 26 de junio, mientras que el resto del contingente llegó este sábado 27 de junio.

El equipo permanecerá inicialmente siete días en Venezuela, con la posibilidad de extender su misión de acuerdo con las necesidades operativas.

Además, Mulino instruyó la preparación de un segundo contingente de rescatistas en caso de que las autoridades determinen que es necesario ampliar el apoyo.

Centro de acopio reunió ayuda para Venezuela

Un día después de los terremotos, el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, habilitó un centro de acopio en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá, para recibir donaciones destinadas a los afectados.

Según el Gobierno, en menos de 48 horas el centro alcanzó su capacidad de almacenamiento debido a la cantidad de aportes recibidos.

La primera dama agradeció las donaciones y el trabajo de los voluntarios que participaron en la recepción, clasificación y empaque de los insumos.