Panamá envía 50 rescatistas y 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

El grupo se sumará al primer equipo panameño que llegó el viernes a territorio venezolano y que ya participa en las operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Además del personal especializado, Panamá inició el envío de las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria, compuestas por alimentos, agua, productos de higiene y otros insumos recolectados durante la jornada de acopio organizada por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar.

Los contenedores serán trasladados por vía marítima, mientras que parte de las donaciones será enviada posteriormente por vía aérea.

Este sábado, personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) movilizó furgones de carga hacia el puerto para el traslado de los insumos destinados a Venezuela.

Las autoridades informaron que continúan organizando la logística para nuevos envíos y evalúan habilitar más espacios de almacenamiento debido al volumen de donaciones recibidas.

El viernes 26 de junio concluyó la recepción de donaciones en el centro de acopio instalado en el Parque Omar, luego de que se alcanzara la capacidad prevista para clasificar y despachar los insumos.

No obstante, la cadena logística continúa operando a través del Hub Humanitario de Panamá, donde se reciben las donaciones trasladadas desde los centros de acopio, se organizan en pallets y se preparan para su envío en los próximos vuelos y embarques con destino a Venezuela.

Las labores de clasificación, transporte y despacho cuentan con el apoyo de diversas instituciones públicas.

Cadetes de la Policía Nacional colaboran en la organización de las donaciones, mientras que unidades motorizadas de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito escoltan los camiones que trasladan la ayuda humanitaria hacia el aeropuerto Panamá Pacífico y otros puntos de salida.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública también desarrolló jornadas de recolección de artículos de primera necesidad, entre ellos alimentos no perecederos, agua embotellada, papel higiénico, productos de higiene personal, ropa y otros insumos.

El primer grupo de rescatistas panameños llegó la noche del viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fue recibido por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.

Tras su registro en el Reception and Departure Center (RDC) de las Naciones Unidas, el equipo se incorporó a las labores de búsqueda y rescate.

Además, el Consulado de Panamá en Venezuela coordinó el traslado de 34 rescatistas que arribaron al estado Carabobo en un vuelo comercial de Copa Airlines.