Panamá envía 50 rescatistas y 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

El grupo se sumará al primer equipo panameño que llegó el viernes a territorio venezolano y que ya participa en las operaciones de <b>búsqueda y rescate</b> en <b>estructuras colapsadas</b>.Además del personal especializado, <b>Panamá</b> inició el envío de las primeras <b>17 toneladas de ayuda humanitaria</b>, compuestas por <b>alimentos</b>, <b>agua</b>, productos de higiene y otros insumos recolectados durante la jornada de acopio organizada por el <b>Despacho de la Primera Dama</b> en el <b>Parque Omar</b>.Los contenedores serán trasladados por vía marítima, mientras que parte de las donaciones será enviada posteriormente por vía aérea.Este sábado, personal del <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> movilizó furgones de carga hacia el puerto para el traslado de los <b>insumos destinados a Venezuela</b>.Las autoridades informaron que continúan organizando la logística para nuevos envíos y evalúan habilitar más espacios de almacenamiento debido al volumen de donaciones recibidas.El viernes 26 de junio concluyó la recepción de donaciones en el <b>centro de acopio</b> instalado en el <b>Parque Omar</b>, luego de que se alcanzara la capacidad prevista para clasificar y despachar los insumos.No obstante, la cadena logística continúa operando a través del <b>Hub Humanitario de Panamá</b>, donde se reciben las donaciones trasladadas desde los centros de acopio, se organizan en pallets y se preparan para su envío en los próximos vuelos y embarques con destino a <b>Venezuela</b>.Las labores de clasificación, transporte y despacho cuentan con el apoyo de diversas instituciones públicas.Cadetes de la <b>Policía Nacional</b> colaboran en la organización de las donaciones, mientras que unidades motorizadas de la <b>Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito</b> escoltan los camiones que trasladan la <b>ayuda humanitaria</b> hacia el <b>aeropuerto Panamá Pacífico</b> y otros puntos de salida.Por su parte, el <b>Ministerio de Seguridad Pública</b> también desarrolló jornadas de recolección de artículos de primera necesidad, entre ellos alimentos no perecederos, agua embotellada, papel higiénico, productos de higiene personal, ropa y otros insumos.El primer grupo de <b>rescatistas panameños</b> llegó la noche del viernes al <b>Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía</b>, donde fue recibido por la cónsul de Panamá en Venezuela, <b>Susana Thornhill</b>.Tras su registro en el <b>Reception and Departure Center (RDC)</b> de las <b>Naciones Unidas</b>, el equipo se incorporó a las labores de <b>búsqueda y rescate</b>.Además, el <b>Consulado de Panamá en Venezuela</b> coordinó el traslado de <b>34 rescatistas</b> que arribaron al estado <b>Carabobo</b> en un vuelo comercial de <b>Copa Airlines</b>.