‘Sin agua no hay progreso’: Cámara de Comercio pide transformar la gestión hídrica

El presidente de la Cciap enumeró las deficiencias actuales: redes obsoletas, altos niveles de pérdida, interrupciones frecuentes, potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que no responde a las necesidades del país. <i><b>'Sin agua no hay salud, productividad, competitividad y progreso'</b></i>, enfatizó.Barría recordó que Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio mundial, lo que evidencia que el problema no es la escasez, sino la falta de gestión. Por ello, instó a replicar el modelo de clase mundial del Canal en el manejo del agua potable y su uso comercial e industrial. Esto, dijo, implica modernizar la infraestructura, reducir pérdidas, proteger cuencas y, sobre todo, impulsar una transformación institucional que garantice una gestión técnica, autónoma, transparente y de largo plazo.Como propuesta concreta, la CCIAP planteó reactivar el Comité Intergremial del Agua, instancia que reuniría al sector público, gremios, academia, especialistas y sociedad civil para diseñar una hoja de ruta con soluciones sostenibles.<i><b>'El agua es nuestro mayor recurso y nuestro mayor desafío. Panamá debe construir un modelo de gestión hídrica que asegure bienestar, competitividad y desarrollo para las próximas generaciones',</b></i> concluyó Barría.