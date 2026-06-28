‘Sin agua no hay progreso’: Cámara de Comercio pide transformar la gestión hídrica

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, advirtió que el país enfrenta un reto urgente: transformar la abundancia de agua en un modelo de gestión eficiente y sostenible.

En su columna dominical, Barría destacó que Panamá es un país privilegiado, capaz de convertir el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, ejemplo mundial de visión y excelencia en la gestión.

Sin embargo, subrayó que el verdadero desafío no es la disponibilidad del recurso, sino su administración y distribución.

“El proyecto de Río Indio garantizará agua para el consumo humano y la operatividad del Canal para las próximas décadas. Es una decisión acertada. Pero asegurar el recurso no basta. El reto es administrarlo y distribuirlo eficientemente para todos los panameños”, señaló.