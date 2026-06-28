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‘Sin agua no hay progreso’: Cámara de Comercio pide transformar la gestión hídrica

Aurelio Barría destacó que Panamá es un país privilegiado, capaz de convertir el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá.
Aurelio Barría destacó que Panamá es un país privilegiado, capaz de convertir el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá. Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 09:34
El gremio recordó que Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio mundial, lo que evidencia que el problema no es la escasez, sino la falta de gestión

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, advirtió que el país enfrenta un reto urgente: transformar la abundancia de agua en un modelo de gestión eficiente y sostenible.

En su columna dominical, Barría destacó que Panamá es un país privilegiado, capaz de convertir el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, ejemplo mundial de visión y excelencia en la gestión.

Sin embargo, subrayó que el verdadero desafío no es la disponibilidad del recurso, sino su administración y distribución.

“El proyecto de Río Indio garantizará agua para el consumo humano y la operatividad del Canal para las próximas décadas. Es una decisión acertada. Pero asegurar el recurso no basta. El reto es administrarlo y distribuirlo eficientemente para todos los panameños”, señaló.

El presidente de la Cciap enumeró las deficiencias actuales: redes obsoletas, altos niveles de pérdida, interrupciones frecuentes, potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que no responde a las necesidades del país.

“Sin agua no hay salud, productividad, competitividad y progreso”, enfatizó.

Barría recordó que Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio mundial, lo que evidencia que el problema no es la escasez, sino la falta de gestión.

Por ello, instó a replicar el modelo de clase mundial del Canal en el manejo del agua potable y su uso comercial e industrial. Esto, dijo, implica modernizar la infraestructura, reducir pérdidas, proteger cuencas y, sobre todo, impulsar una transformación institucional que garantice una gestión técnica, autónoma, transparente y de largo plazo.

Como propuesta concreta, la CCIAP planteó reactivar el Comité Intergremial del Agua, instancia que reuniría al sector público, gremios, academia, especialistas y sociedad civil para diseñar una hoja de ruta con soluciones sostenibles.

“El agua es nuestro mayor recurso y nuestro mayor desafío. Panamá debe construir un modelo de gestión hídrica que asegure bienestar, competitividad y desarrollo para las próximas generaciones”, concluyó Barría.

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