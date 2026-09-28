China difunde en Panamá su balance de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump

Las redes sociales de la Embajada de China en Panamá transmitieron este lunes 28 de septiembre un reportaje de la televisión estatal china CGTN sobre la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Dicho video señala los puntos en común entre ambos líderes, quienes coincidieron en que las relaciones entre China y Estados Unidos deben basarse en una competencia “benigna” entre las dos naciones, que se disputan terreno en diversos ámbitos, como el comercio y la inteligencia artificial.

La visita del Presidente chino Xi Jinping a Washington D. C.: un nuevo capítulo para las relaciones entre China y Estados Unidos pic.twitter.com/a9mpfbVu0L — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) September 28, 2026

La Estrella de Panamá revisó las cuentas tanto de la Embajada de Estados Unidos en Panamá como del embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera, y no encontró referencia alguna a la visita de Estado. Si bien no se anunciaron grandes avances en varios de los principales desacuerdos entre ambos países, el término de la visita de Xi Jinping a Donald Trump la semana pasada dejó asentada una declaración de intenciones, en la que ambos mandatarios prometieron mantener el contacto y volver a verse en los próximos meses. Por otro lado, si bien exhibieron cierta sintonía ante las cámaras, las delegaciones china y estadounidense también dejaron claras sus líneas rojas. La parte china pidió el cese de la asistencia militar de defensa a Taiwán —a la que considera una provincia rebelde—, mientras que la contraparte estadounidense advirtió a Pekín sobre cualquier asistencia militar a Irán.