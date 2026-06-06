Más de 1,200 niños clausuran el programa musical ‘Mil Corazones, Una Misión’ en el Colegio La Salle

Alrededor de 1,200 niños y niñas de todo el país, integrantes de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá, participaron este sábado 6 de junio en la clausura del programa educativo ‘Mil Corazones, Una Misión’, celebrada en el gimnasio del Colegio La Salle, en el marco del décimo aniversario de la Red y de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Con esta actividad culminó una semana de formación musical y aprendizaje que concluyó con un concierto en el que participaron, junto a los jóvenes panameños, una delegación internacional integrada por 30 estudiantes de la Escuela Nacional de Música de El Salvador.

Tras el éxito de su primera edición, este encuentro organizado por el Ministerio de Cultura (MiCultura) regresó con el objetivo de consolidarse como uno de los proyectos musicales más importantes del país, brindando a niños y jóvenes la oportunidad de fortalecer sus conocimientos musicales, compartir experiencias y desarrollar habilidades artísticas a través del trabajo colectivo.

De acuerdo con una nota de prensa de MiCultura, ‘Mil Corazones, Una Misión’ constituye una valiosa plataforma para fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones mediante la música, al tiempo que promueve el intercambio cultural, la integración regional y el desarrollo artístico entre países hermanos.