Más de 1,200 niños clausuran el programa musical ‘Mil Corazones, Una Misión’ en el Colegio La Salle

<b>Alrededor de 1,200 niños y niñas de todo el país</b>, integrantes de la <b>Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá</b>, participaron este sábado 6 de junio en la clausura del programa educativo <b>‘Mil Corazones, Una Misión’</b>, celebrada en el gimnasio del <b>Colegio La Salle</b>, en el marco del <b>décimo aniversario de la Red</b> y de la conmemoración de los <b>200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá</b>.Con esta actividad culminó una semana de formación musical y aprendizaje que concluyó con un concierto en el que participaron, junto a los jóvenes panameños, una delegación internacional integrada por <b>30 estudiantes de la Escuela Nacional de Música de El Salvador</b>.Tras el éxito de su primera edición, este encuentro organizado por el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b> regresó con el objetivo de consolidarse como uno de los proyectos musicales más importantes del país, brindando a niños y jóvenes la oportunidad de fortalecer sus conocimientos musicales, compartir experiencias y desarrollar habilidades artísticas a través del trabajo colectivo.De acuerdo con una nota de prensa de <b>MiCultura</b>, <b>‘Mil Corazones, Una Misión’</b> constituye una valiosa plataforma para fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones mediante la música, al tiempo que promueve el <b>intercambio cultural</b>, la <b>integración regional</b> y el <b>desarrollo artístico</b> entre países hermanos.