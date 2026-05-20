Festival Viva Nengre celebrará la cultura afrodescendiente en Panamá con música y cine

La organización del festival Viva Nengre está integrada por las siguientes grupos y plataformas: <b>Afrodisíaco </b>(la agrupación ganadora de la prestigiosa Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016, reconocida por su rescate y evolución del tambor de origen afrodescendiente); <b>Atrapando Sueños </b>(plataforma liderada por la gestora cultural panameña Yahaira Osiris, enfocada en la visibilidad de las mujeres y las disidencias en la música latina; <b>Kandall (Alex Montes):</b> Artistas, actores y representantes clave de la nueva generación de la afroexpresión urbana (reggae y rap) en Panamá, y <b>Myna The Fresh Culture:</b> representantes de una nueva generación de afroexpresión panameña.El festival además cuenta con el apoyo institucional y estratégico del Centro Cultural de España Casa del Soldado.