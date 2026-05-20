Festival Viva Nengre celebrará la cultura afrodescendiente en Panamá con música y cine

Más allá de una conmemoración puntual por el Mes de la Etnia Negra , el festival aspira a convertirse en un catalizador de proyección nacional e internacional, capaz de tender puentes entre la herencia histórica y la transformación artística impulsada por las nuevas generaciones.

Con el fin de conmemorar la resistencia, la resiliencia y la riqueza de los pueblos afrodescendientes del país, el Festival Viva Nengre realizará diversas actividades durante lo que resta del mes de mayo. La iniciativa busca consolidarse como una plataforma inclusiva e intercultural que represente las distintas corrientes afrodescendientes presentes en Panamá, poniendo el foco tanto en el legado ancestral congo y las tradiciones cimarronas como en las expresiones urbanas contemporáneas y la diáspora.

La agenda del festival ‘Viva Nengre’

La agenda de dicho festival constará de tres ejes principales: la formación, el cine documental y la música. En primer término, se está llevando a cabo todos los sábados del mes de mayo el programa formativo ‘Tambor, Memoria y Liderazgo: Cultura Afropanameña en Clave Social’ en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado, con el objetivo de crear un espacio dedicado a la reflexión y el fortalecimiento de la identidad desde la acción comunitaria.

La organización del festival Viva Nengre también tiene contemplada una actividad de cine documental para este jueves 28 de mayo en el que se va a proyectar la cinta ‘Raíz y voz: Archivos Zárate-Arosemena’, un invaluable rescate de la memoria sonora e histórica de Panamá. Dicho evento transcurrirá en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado.

El festival cerrará con un concierto que tendrá lugar en el Teatro Amador el viernes 29 de mayo a partir de las 7:00 p.m. El cartel artístico incluye las presentaciones en vivo de Afrodisíaco, Kandall, Kaomi y un DJ Set con Transeúnte, que conectará los ritmos de raíz con la vanguardia urbana. Además, el espacio ofrecerá una experiencia inmersiva que incluirá gastronomía afro, moda identitaria y una muestra de artesanías locales.

Las entradas para el concierto de clausura del viernes 29 de mayo en el Teatro Amador ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline.com a un costo de $15.00.