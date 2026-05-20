  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Shakira y los Ghetto Kids: la historia que roba protagonismo antes del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira en una actuación reciente.
La cantante colombiana Shakira en una actuación reciente. EFE
Por
Laura Chang
  • 20/05/2026 15:38
La cantante Shakira sorprendió al anunciar que los jóvenes bailarines de los Ghetto Kids estarán en la final del Mundial 2026.

Lo que comenzó como un video viral en redes sociales terminó convirtiéndose en una historia que parece sacada de una película.

La cantante Shakira sorprendió al anunciar que los jóvenes bailarines de los Ghetto Kids, originarios de Uganda, estarán junto a ella durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

“Voy a necesitar bailarines para el show del descanso de la final. Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Por eso, he decidido invitar a tantos de vosotros como pueda a bailar conmigo en la final”. expresó la cantante.

La noticia ha generado una ola de reacciones porque los Ghetto Kids pasarán de presentarse en las calles y publicar coreografías en internet a estar en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Los propios integrantes describieron la invitación como “un sueño hecho realidad” para Uganda y para África.

La participación está prevista para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, sede de la final mundialista.

El espectáculo marcará además un momento histórico: será la primera final de la Copa del Mundo con un show de medio tiempo al estilo Super Bowl.

Pero la historia tiene un ingrediente adicional. El proyecto también está ligado a “Dai Dai”, tema asociado al Mundial que busca transmitir mensajes de esperanza, sueños y oportunidades para niños y jóvenes.

Parte de la iniciativa está conectada con programas educativos impulsados junto a FIFA y Global Citizen.

VIDEOS
Lo Nuevo