Shakira y los Ghetto Kids: la historia que roba protagonismo antes del Mundial 2026

Lo que comenzó como un video viral en redes sociales terminó convirtiéndose en una historia que parece sacada de una película.

La cantante Shakira sorprendió al anunciar que los jóvenes bailarines de los Ghetto Kids, originarios de Uganda, estarán junto a ella durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

“Voy a necesitar bailarines para el show del descanso de la final. Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Por eso, he decidido invitar a tantos de vosotros como pueda a bailar conmigo en la final”. expresó la cantante.

La noticia ha generado una ola de reacciones porque los Ghetto Kids pasarán de presentarse en las calles y publicar coreografías en internet a estar en uno de los escenarios más vistos del planeta.