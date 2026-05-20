Shakira y los Ghetto Kids: la historia que roba protagonismo antes del Mundial 2026

Los propios integrantes describieron la invitación como 'un sueño hecho realidad' para Uganda y para África.La participación está prevista para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, sede de la final mundialista.El espectáculo marcará además un momento histórico: será la primera final de la Copa del Mundo con un show de medio tiempo al estilo Super Bowl.Pero la historia tiene un ingrediente adicional. El proyecto también está ligado a 'Dai Dai', tema asociado al Mundial que busca transmitir mensajes de esperanza, sueños y oportunidades para niños y jóvenes.Parte de la iniciativa está conectada con programas educativos impulsados junto a FIFA y Global Citizen.