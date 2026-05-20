Auditoría de Cobre Panamá llega a su fin en mayo: Moltó

<b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó</a></b>, confirmó que la auditoría integral realizada en la mina Cobre Panamá culminará a finales de mayo, y que será <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">el presidente de la República, José Raúl Mulino</a></b>, quien tomará las decisiones correspondientes una vez se analicen los resultados.Moltó explicó que, siguiendo las instrucciones del mandatario, se aprobó un plan de gestión segura que permitió conservar ambientalmente el área y retirar productos que podían causar daños, en coordinación con el Ministerio de Ambiente. <i><b>'Se ha hecho ya una auditoría integral que ha publicado su sexto informe y se están esperando los últimos resultados para entonces tomar posiciones'</b></i>, señaló.