Auditoría de Cobre Panamá llega a su fin en mayo: Moltó

“Se ha hecho ya una auditoría integral que ha publicado su sexto informe y se están esperando los últimos resultados para entonces tomar posiciones” , señaló.

Moltó explicó que, siguiendo las instrucciones del mandatario, se aprobó un plan de gestión segura que permitió conservar ambientalmente el área y retirar productos que podían causar daños, en coordinación con el Ministerio de Ambiente.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó , confirmó que la auditoría integral realizada en la mina Cobre Panamá culminará a finales de mayo, y que será el presidente de la República, José Raúl Mulino , quien tomará las decisiones correspondientes una vez se analicen los resultados.

El ministro reiteró que el proceso se mantiene en curso y que las decisiones del Ejecutivo dependerán de los hallazgos finales.

“Seguimos en la auditoría integral y cuando eso finalice el gobierno tomará decisiones al respecto. Eso fue lo que dijo el presidente y eso es lo que estamos haciendo”, comentó.

La auditoría integral, realizada por SGS Panamá Control Services, se encuentra actualmente en una fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de la información, por lo que los hallazgos preliminares identificados continúan en proceso de verificación técnica y documental.

Una vez concluidas las etapas de contraste y validación técnica, los resultados consolidados serán presentados en el informe final de la auditoría. Este documento recogerá las conclusiones derivadas del análisis técnico realizado durante el proceso.

El informe final permitirá evaluar el desempeño ambiental del proyecto auditado, a partir de la revisión de los compromisos establecidos y la información verificada por el equipo auditor.

Según el Ministerio de Ambiente reiteró que la auditoría integral al proyecto mina de Cobre Panamá se desarrolla bajo estándares internacionales de rigor técnico, independencia, transparencia y trazabilidad, y aseguró que tanto los resultados parciales como finales serán comunicados oportunamente a la ciudadanía conforme avance el proceso.