Cuba advierte a Estados Unidos sobre una posible guerra si ataca la isla y confirma compra de drones militares

La tensión entre <b>Cuba </b>y <b>Estados Unidos</b> volvió a escalar en medio de acusaciones cruzadas, advertencias militares y revelaciones sobre armamento adquirido por el gobierno cubano. <b>El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel</b>, lanzó este lunes su mensaje más duro contra la administración de <b>Donald Trump</b> y advirtió que <b>una eventual intervención militar estadounidense en la isla podría desencadenar 'un baño de sangre de consecuencias incalculables'</b>.Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países, marcado por <b>crecientes tensiones en el Caribe, maniobras militares estadounidenses y un endurecimiento del discurso político desde Washington y La Habana</b>.