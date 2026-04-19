María Corina visitará Panamá la primera quincena de mayo

La Estrella de Panamá pudo conocer que la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitará Panamá en la primera quincena de mayo de 2026.

Todavía no se sabe con exactitud la agenda que llevará ni la cantidad de días que planea quedarse. Sin embargo, se espera que su llegada reuna a la comunidad venezolana residente en Panamá.

La noticia llega en un momento en que la líder opositora se encuentra actualmente en una gira internacional donde ya ha recorrido países como Chile, España y Estados Unidos, de las cuales se espera que próximamente viaje a ciudades como Miami y Panamá, de acuerdo con el coordinador de la agrupación política Vente Zulia, Gustavo Ruiz, durante una entrevista concedida al podcast «A 8 Columnas».

Machado tiene una estrecha relación con el presidente de la República, José Raúl Mulino, que se ha extendido en una serie de apoyos mutuos.

El más reciente fue durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, donde Mulino asistió como uno de los invitados especiales.

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, manifestó el presidente previo al acto de entrega.

La madre de Machado también se pronunció sobre el apoyo del mandatario y el Estado. “Él es el principal, él es el primero; estamos muy agradecidas con el presidente Mulino”, dijo.

Mientras que su hermana Clara Machado mencionó que “el presidente Mulino ha sido clave en todo este proceso y él contará con nuestra gratitud personal y la de un país entero, porque sin la solidaridad de los países hermanos y de hombres íntegros y comprometidos con las causas democráticas como el presidente Mulino, no pudiéramos estar aquí hoy, y eso lo sabemos”.