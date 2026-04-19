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Vida y cultura

Marcha por la Ciencia en Panamá cumple 10 años: ‘Sin evidencia no hay solución’

La calzada de Amador es por excelencia el punto de encuentro para la marcha.
La calzada de Amador es por excelencia el punto de encuentro para la marcha. Erick Marciscano | La Estrella
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/04/2026 16:18
Bajo el lema ‘La ciencia como motor sostenible del país’, la jornada empezó a las 11:00 de la mañana con una feria de ciencias y charlas

El Biomuseo fue el punto de encuentro para que este domingo 19 de abril investigadores, estudiantes, universitarios y sociedad civil se reunieran para celebrar los 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá.

Bajo el lema ‘La ciencia como motor sostenible del país’, la jornada empezó a las 11:00 de la mañana con una feria de ciencias y charlas y un cierre a las 3:30 de la tarde con la tan esperada caminata por la calzada de Amador.

Entre las instituciones y grupos aliados se encontraban Ciencia en Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Biomuseo y Ciudad del Saber.

Bajo el ritmo de la murga, loso jóvenes portaban pancartas como ‘¡Sin ciencia no hay solución!’, ‘La ciencia no es oponión, es evidencia’, ‘Haz ciencia, deja huella’.

A continuación te mostramos una galería de los mejores momentos dentro de la marcha.

La marcha se llenó de mensajes que llamaban a la importancia de apoyar la ciencia.
La marcha se llenó de mensajes que llamaban a la importancia de apoyar la ciencia. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
El Biomuseo acogió a los asistentes.
El Biomuseo acogió a los asistentes. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Grandes y chicos disfrutaron del evento.
Grandes y chicos disfrutaron del evento. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
El evento reunió a investigadores, estudiantes, universitarios y organizaciones sociales.
El evento reunió a investigadores, estudiantes, universitarios y organizaciones sociales. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
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