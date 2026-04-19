Marcha por la Ciencia en Panamá cumple 10 años: ‘Sin evidencia no hay solución’

El Biomuseo fue el punto de encuentro para que este domingo 19 de abril investigadores, estudiantes, universitarios y sociedad civil se reunieran para celebrar los 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá.

Bajo el lema ‘La ciencia como motor sostenible del país’, la jornada empezó a las 11:00 de la mañana con una feria de ciencias y charlas y un cierre a las 3:30 de la tarde con la tan esperada caminata por la calzada de Amador.

Entre las instituciones y grupos aliados se encontraban Ciencia en Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Biomuseo y Ciudad del Saber.

Bajo el ritmo de la murga, loso jóvenes portaban pancartas como ‘¡Sin ciencia no hay solución!’, ‘La ciencia no es oponión, es evidencia’, ‘Haz ciencia, deja huella’.

A continuación te mostramos una galería de los mejores momentos dentro de la marcha.