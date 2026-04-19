Marcha por la Ciencia en Panamá cumple 10 años: ‘Sin evidencia no hay solución’

El Biomuseo fue el punto de encuentro para que este domingo 19 de abril investigadores, estudiantes, universitarios y sociedad civil se reunieran para celebrar los 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá. Bajo el lema ‘La ciencia como motor sostenible del país’, la jornada empezó a las 11:00 de la mañana con una feria de ciencias y charlas y un cierre a las 3:30 de la tarde con la tan esperada caminata por la calzada de Amador. Entre las instituciones y grupos aliados se encontraban Ciencia en Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Biomuseo y Ciudad del Saber. Bajo el ritmo de la murga, loso jóvenes portaban pancartas como ‘¡Sin ciencia no hay solución!’, ‘La ciencia no es oponión, es evidencia’, ‘Haz ciencia, deja huella’.A continuación te mostramos una galería de los mejores momentos dentro de la marcha.