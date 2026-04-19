Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá | 19 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo viene con un cierre de noticias este domingo 19 de abril, con hechos relevantes en el ámbito local e internacional.

-La Estrella de Panamá conoció que la líder opositora venezolana María Corina Machado, también reconocida con el Premio Nobel de la Paz, visitará Panamá durante la primera quincena de mayo de 2026.

-El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá confirmó que la plataforma de registro del CEPANIM estará habilitada a nivel nacional desde el lunes 20 de abril a partir de las 8:00 a.m.

-El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en Jerusalén con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una visita oficial marcada por acuerdos estratégicos y un fuerte respaldo político entre ambos gobiernos.

-Un tiroteo en Luisiana dejó ocho menores fallecidos, mientras que el sospechoso fue abatido por la policía, según reportes preliminares.

-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de calumnia.