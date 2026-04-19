Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá | 19 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo viene con un cierre de noticias este domingo 19 de abril, con hechos relevantes en el ámbito local e internacional.<b>-La Estrella de Panamá conoció que la líder opositora venezolana María Corina Machado, </b>también reconocida con el Premio Nobel de la Paz, visitará Panamá durante la primera quincena de mayo de 2026.<b>-El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá confirmó que la plataforma de registro del CEPANIM </b>estará habilitada a nivel nacional desde el lunes 20 de abril a partir de las 8:00 a.m.<b>-El presidente de Argentina, Javier Milei, </b>se reunió en Jerusalén con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una visita oficial marcada por acuerdos estratégicos y un fuerte respaldo político entre ambos gobiernos.<b>-Un tiroteo en Luisiana dejó ocho menores fallecidos</b>, mientras que el sospechoso fue abatido por la policía, según reportes preliminares.<b>-El presidente de Colombia, Gustavo Petro,</b> anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de calumnia.