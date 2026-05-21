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‘Por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica’: Mulino frena exportación eléctrica ante bloqueo comercial

Mulino ratificó su postura de proteger al sector agropecuario nacional y condicionó la venta de energía a Costa Rica bajo la premisa de una estricta reciprocidad internacional.
Mulino ratificó su postura de proteger al sector agropecuario nacional y condicionó la venta de energía a Costa Rica bajo la premisa de una estricta reciprocidad internacional. AFP | Generado por IA
Por
Darine Waked
  • 21/05/2026 09:24
El mandatario panameño condicionó el apoyo energético al vecino país y pidió respeto para los agroproductores locales tras una década de arbitrariedades fronterizas

En un enérgico pronunciamiento durante su conferencia de prensa semanal este 21 de mayo de 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció de forma contundente la suspensión temporal de cualquier plan para incrementar la exportación de electricidad hacia el territorio costarricense.

La decisión surge como una respuesta directa y estratégica de la diplomacia panameña ante las recientes declaraciones del gobierno vecino respecto a disputas comerciales históricas en el sector agropecuario.

“Me sorprendieron esas declaraciones”, manifestó el jefe de Estado panameño al ser cuestionado sobre las quejas formales emitidas desde San José, las cuales afirman que los controles de Panamá afectan su economía local.

Mulino recordó que su deber constitucional prioritario es proteger a los ciudadanos y productores nacionales, quienes han sufrido bloqueos de mercado sistemáticos en la frontera tica durante más de una década.

La regla de la reciprocidad en la política exterior

El gobernante panameño enfatizó que la soberanía y las relaciones internacionales de la República de Panamá se guiarán estrictamente bajo el principio rector de la reciprocidad. Con esto, dejó claro que cualquier apertura de mercado o beneficio binacional estará estrictamente condicionado al trato equitativo que reciban los bienes panameños en el exterior.

“Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus propias necesidades... Ya le pedí al ministro Moltó que le manifestara a las autoridades ticas que por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, expresó.

Haciendo alusión a antecedentes recientes, Mulino reveló que el expresidente costarricense, Rodrigo Chaves, le solicitó personalmente el año pasado no apelar un fallo adverso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Es imposible. Yo tengo que proteger a nuestro sector”, replicó firmemente el mandatario panameño, sustentando que, si bien Panamá procedió con la apelación legal correspondiente, siempre se mantuvo la disposición formal de negociar de mutuo acuerdo; una voluntad que jamás encontró un eco amplio del lado costarricense.

Prudencia y respeto en canales oficiales

Para concluir, el presidente lanzó un llamado a la cordura y la moderación en la diplomacia bilateral, señalando el uso de plataformas públicas mediáticas para ventilar desacuerdos históricos entre naciones soberanas y geográficamente colindantes.

Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia. Eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, de una tarima o de una conferencia de prensa cuando voy a hacer exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países vecinos y amigos”, puntualizó, sellando momentáneamente la llave del flujo eléctrico hacia el norte hasta que las condiciones de intercambio comercial sean justas para Panamá.

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