‘Por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica’: Mulino frena exportación eléctrica ante bloqueo comercial

En un enérgico pronunciamiento durante su conferencia de prensa semanal este 21 de mayo de 2026, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">el presidente de la República, José Raúl Mulino</a>, anunció de forma contundente <b>la suspensión temporal de cualquier plan para incrementar la exportación de electricidad hacia el territorio costarricense</b>. La decisión surge como una respuesta directa y estratégica de la diplomacia panameña ante las recientes declaraciones del gobierno vecino respecto a disputas comerciales históricas en el <b>sector agropecuario</b>.'Me sorprendieron esas declaraciones', manifestó el jefe de Estado panameño al ser cuestionado sobre las quejas formales emitidas desde <b>San José</b>, las cuales afirman que <b>los controles de Panamá afectan su economía local</b>. <b>Mulino </b>recordó que su deber constitucional prioritario es <b>proteger a los ciudadanos y productores nacionales</b>, quienes han sufrido bloqueos de mercado sistemáticos en la frontera tica durante más de una década.