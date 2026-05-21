‘Por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica’: Mulino frena exportación eléctrica ante bloqueo comercial

En un enérgico pronunciamiento durante su conferencia de prensa semanal este 21 de mayo de 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció de forma contundente la suspensión temporal de cualquier plan para incrementar la exportación de electricidad hacia el territorio costarricense. La decisión surge como una respuesta directa y estratégica de la diplomacia panameña ante las recientes declaraciones del gobierno vecino respecto a disputas comerciales históricas en el sector agropecuario. “Me sorprendieron esas declaraciones”, manifestó el jefe de Estado panameño al ser cuestionado sobre las quejas formales emitidas desde San José, las cuales afirman que los controles de Panamá afectan su economía local. Mulino recordó que su deber constitucional prioritario es proteger a los ciudadanos y productores nacionales, quienes han sufrido bloqueos de mercado sistemáticos en la frontera tica durante más de una década.

La regla de la reciprocidad en la política exterior

El gobernante panameño enfatizó que la soberanía y las relaciones internacionales de la República de Panamá se guiarán estrictamente bajo el principio rector de la reciprocidad. Con esto, dejó claro que cualquier apertura de mercado o beneficio binacional estará estrictamente condicionado al trato equitativo que reciban los bienes panameños en el exterior. “Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus propias necesidades... Ya le pedí al ministro Moltó que le manifestara a las autoridades ticas que por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, expresó. Haciendo alusión a antecedentes recientes, Mulino reveló que el expresidente costarricense, Rodrigo Chaves, le solicitó personalmente el año pasado no apelar un fallo adverso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Es imposible. Yo tengo que proteger a nuestro sector”, replicó firmemente el mandatario panameño, sustentando que, si bien Panamá procedió con la apelación legal correspondiente, siempre se mantuvo la disposición formal de negociar de mutuo acuerdo; una voluntad que jamás encontró un eco amplio del lado costarricense.

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