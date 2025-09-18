Panamá no compensa a EE.UU. por paso de embarcaciones por el Canal

El presidente Mulino viajará este domingo a Nueva York dónde participará en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El mandatario compartió algunos de los temas que se discutirán allí. 'Faltan varios borradores todavía. Pero básicamente incluyo los avances que hemos tenido en nuestro país respecto a mi discurso anterior del año pasado. Haciendo énfasis, por ejemplo, en cerrar Darién', resaltó. 'Haré un esfuerzo por reiterar la posición panameña en favor del multilateralismo como una de mis herramientas de política exterior durante mi gobierno. Los países como el nuestro que juegan roles distintos a otros países que no ostentan la posición geográfica privilegiada de Panamá tienen que contar siempre con el beneplácito si se quiere apoyo de la comunidad internacional en las distintas faenas que emprendemos', puntualizó.Además, añadió que se referirá a la crisis en Ucrania y la situación en Catar. Sobre el tema de Ucrania, reveló que tiene una reunión agendada con el presidente Volodymyr Zelenskyy.