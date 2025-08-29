Brasil, aliado clave en ofensiva diplomática de Panamá y el Canal

Durante el reciente viaje del presidente Mulino a Brasil, también se firmó un acuerdo de cooperación entre el Canal de Panamá y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil para 'la exploración de nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño, la optimización de costos en las exportaciones, el análisis de los impactos de las medidas de descarbonización promovidas por la Organización Marítima Internacional (OMI), y la evaluación de rutas más sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental', de acuerdo a una comunicación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).El acuerdo fue suscrito por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la Federación Nacional de los Trabajadores Portuarios.