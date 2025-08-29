Brasil, aliado clave en ofensiva diplomática de Panamá y el Canal

La adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad lo convertiría en el estado 41 en suscribirse a este documento. El país suramericano tomó la decisión y ahora deberá ser discutido en el Senado brasileño. La Estrella de Panamá pudo conocer que es el resultado de una ofensiva diplomática en busca de aliados estratégicos en el panorama internacional. Brasil podría ser un catalizador clave para la adhesión de otros estados.

Panamá se ha reunido con países como México, Colombia y Canadá para lograr su adhesión. El vicecanciller panameños Carlos Hoyos extendió también la solicitud a sus pares en India durante una visita oficial en julio de este año.

Para Panamá, un país de 4 millones de habitantes sin ejército, la neutralidad de la vía es un elemento vital para garantizar la seguridad nacional.

El presidente José Raúl Mulino ha manifestado que “no necesita compañeros de viaje”, pero las acciones de su cuerpo diplomático apuntan a una búsqueda real del multilateralismo.

La adhesión de más estados al Tratado de Neutralidad, especialmente potencias económicas como Brasil, México o India, podría fortalecer la posición diplomática panameña en la escena nacional.