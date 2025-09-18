Auditoría integral a proyecto minero tiene ‘graves deficiencias’, según ambientalistas

Las declaraciones de los ambientalistas no están basadas en opiniones, se sustentan en los documentos publicados en el portal Panama Compra relacionados al acto público de la auditoría.La auditoría en cuestión fue adjudicada a la empresa SGS Panama Control Services Inc., por un monto de 539 mil dólares a través de un procedimiento excepcional aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA) el 27 de agosto de este año. El 12 de septiembre, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría, que tendría una duración de seis meses. Sin embargo, en Panama Compra no se ha subido el contrato con la empresa que debe ser refrendado por la Contraloría General de la República.De acuerdo a la documentación, el objetivo del acto es 'realizar una verificación de cumplimiento, así como un diagnóstico detallado de la situación actual en términos ambientales, legales, operacionales y de riesgos asociados a este proyecto'. Pero se excluye información relacionada a la construcción del proyecto minero, así cómo hechos luego del cierre del mismo.