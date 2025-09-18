Denuncian graves deficiencias en la auditoría integral de la mina Cobre Panamá

Un grupo de organizaciones ambientales, incluyendo la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, han denunciado graves deficiencias en la auditoría contratada por el gobierno para evaluar el proyecto Cobre Panamá.

Estos señalamientos surgen después que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) pusiera en marcha una auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá, situada en el área de Cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón.

Precisamente, MiAmbiente aseguró este análisis de la mina abarcará todos los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

Este jueves, en conferencia de prensa las organizaciones ambientalistas sostienen que la auditoría carece de la profundidad prometida, lo que podría impedir que se revelen los verdaderos impactos ambientales y sociales de la mina.