Denuncian graves deficiencias en la auditoría integral de la mina Cobre Panamá

Un grupo de organizaciones ambientales, incluyendo la Mesa <b>Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza</b> y el M<b>ovimiento Panamá Vale Más Sin Minería</b>, han denunciado graves deficiencias en la <b>auditoría</b> contratada por el gobierno para evaluar el proyecto <b>Cobre Panamá</b>.Estos señalamientos surgen después que el <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> </b>pusiera en marcha una auditoría integral en la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cobre-panama">Mina de Cobre Panamá</a></b>, situada en el área de Cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón.Precisamente, MiAmbiente <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/avanza-proceso-de-auditoria-integral-de-la-mina-de-cobre-panama-en-que-fase-se-encuentra-BA16073064" target="_blank">aseguró este análisis de la mina abarcará todos los <b>compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).</b></a>Este jueves, en conferencia de prensa las organizaciones ambientalistas sostienen que la auditoría carece de la profundidad prometida, lo que podría impedir que se revelen los verdaderos impactos ambientales y sociales de la mina.