Quién es Betssy Chávez, la exfuncionaria que está en medio de la crisis diplomática entre Perú y México

La tensión entre Lima y Ciudad de México no es nueva. Durante el gobierno de <b>Andrés Manuel López Obrador</b>, México expresó apoyo público a Pedro Castillo, lo que llevó al <b>Congreso peruano</b> a declararlo <b>persona non grata</b> en 2023.La reciente decisión de Sheinbaum de brindar asilo a Chávez reavivó el conflicto diplomático, sumando un nuevo capítulo a la relación bilateral. Mientras <b>Perú acusa intromisión política</b>, México mantiene que su actuación responde a una <b>tradición humanitaria</b> y al respeto por los <b>derechos humanos</b>.