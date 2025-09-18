Recortes del MEF: Menos fondos para lucha antipandillas y buscar desaparecidos

El funcionamiento y la operatividad de la Procuraduría General de la Nación (PGN) podrían quedar comprometidas para el próximo año, tras el recorte al presupuesto para la vigencia fiscal de 2026. Un golpe directo a proyectos claves de la PGN, como el fortalecimiento de las unidades de investigación en caso de desaparecidos, fiscalías que persiguen la corrupción y aquella que siguen causas relacionadas con pandillerismo. Luis Carlos Gómez Rudy, procurador de la Nación, señaló ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, durante la sustentación de su presupuesto de la entidad, que de los $224,416,287 millones de dólares solicitados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó solo $198,791,150 millones de dólares.Esto se traduce en un recorte de recorte $25, 289,726 millones en funcionamiento y una reducción en inversión de $335,411. 'Esto produce un impacto directo en nuestra capacida operativa y afecta nuestra capacidad de fortalecer áreas claves en el combate a la criminalidad, así como el combate a la delincuencia organizada y delitos comunes', dijo Gómez. El ajuste presupuestario se da en medio de un aumento de las cifras de criminalidad y del volumen de casos que llegan al Ministerio Público. Solo en el periodo de enero a agosto de este año hubo un incremento del 9%, advirtió el funcionario.