El Real Madrid podría firmar otra temporada sin ganar algún título: ‘Hace 20 años que no pasaba esto’

<b>Dos años sin títulos</b>'El Madrid es donde más veces las cosas salen bien y a veces no salen como quieren. La mentalidad de este club es mirar al futuro y siempre digo que aquí no vale ganar ni perder. Hace 20 años que no pasaba esto. Hay que ganar siete partidos y cuando acabe hay que pensar en las cosas que tenemos que hacer bien'<b>Continuar como entrenador del Real Madrid</b>'Soy madridista pero entrenador del Madrid y es una decisión que no me compete. No me preocupa mi futuro sino estos siete partidos que es lo único importante ahora'.<b>Partido ante el Alavés</b>'La misma necesidad que tienen ellos la tenemos nosotros. Jugar ante la afición y con muchas ganas, debemos tener esa ambición para hacer un gran partido'.