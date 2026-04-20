El Real Madrid podría firmar otra temporada sin ganar algún título: ‘Hace 20 años que no pasaba esto’

Previo a ese partido ante el Deportivo Alavés, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa habló en conferencia de prensa y destacó lo importante que serán estos siete partidos que restan. En director técnico también fue preguntado sobre su futuro inmediato como entrenador del equipo, sin embargo no entró en detalles.

A pesar de que aún estén en juego 21 puntos, la situación parece bastante complicada para el conjunto merengue, quienes aún no encuentran su mejor juego en esta etapa final de la campaña.

El Real Madrid entró en un ‘bache’ de resultados. Su última gran caída fue ante el Bayern Múnich en la UEFA Champions League , mientras que el empate 1-1 ante el Girona semanas atrás le dejó prácticamente sin posibilidades de hacerle al frente al Barcelona en LaLiga con una diferencia de nueve puntos.

“La misma necesidad que tienen ellos la tenemos nosotros. Jugar ante la afición y con muchas ganas, debemos tener esa ambición para hacer un gran partido”.

“Soy madridista pero entrenador del Madrid y es una decisión que no me compete. No me preocupa mi futuro sino estos siete partidos que es lo único importante ahora”.

“El Madrid es donde más veces las cosas salen bien y a veces no salen como quieren. La mentalidad de este club es mirar al futuro y siempre digo que aquí no vale ganar ni perder. Hace 20 años que no pasaba esto. Hay que ganar siete partidos y cuando acabe hay que pensar en las cosas que tenemos que hacer bien”

De pasar a ganar títulos a estar otra temporada en blanco

“Algún motivo encontraríamos pero en relación a nuestro desempeño seguro que tenemos margen de mejora. En estos meses hemos rendido en las grandes citas. Si hablamos de estos tres meses, tenemos mucho margen de mejora. Hay circunstancias como la que vivimos ante el Girona que hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Con eso se dicen muchas cosas”.

Líderes en el vestuario

“Tenemos líderes como Carvajal, Militao, Alaba, Valverde, Bellingham, Vinícius, Mbappé..., pero es una plantilla también muy joven, hay muchos jugadores que les queremos exigir mucho demasiado pronto, pero hay muchos líderes con bastante experiencia. Pero también muchos jóvenes, están trabajando bien”.

Presente de Arbeloa

“He sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles. Espero un Bernabéu en familia, unido y orgulloso de cómo jugó el equipo. El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir”

Estado de Eduardo Camavinga

“Dolido como todos, fue una acción que fue un error del árbitro grave porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. Ha ganado dos Champions y con 24 años ha jugado Mundial y Euro. Ha jugado mucho y bien y cuenta con la confianza del club y ojalá pueda estar muchos años más con nosotros”.

Relación con el vestuario

“No he tenido sensación de colegueo o de amistad. Tener una buena relación no quiere decir que no puedas apretarles y exigirles. Es una relación que hay que aceptar y lo más importante es que todos tengan ganas de jugar. Ha habido un buen ambiente y a veces se dicen cosas a la cara que no gustan”.

Desempeño de Arda Güler

“Han sido tres meses muy intensos, hemos pasado por muchas cosas. Cuando vine se decía que no jugaba los partidos importantes y mirad que partidos ha hecho contra el City o el Bayern. Desde que he podido trabajar con él y no está exento de sacrificio. Hay que aprender de los errores y es un gran premio a su temporada”.

Oportunidades de Mbappé ante el Bayern Múnich

“No puedo acabar molesto con ninguna acción de Kylian. Ha hecho una eliminatoria a la altura del jugador que es. Ha hecho un gran sacrificio, vemos los partidos más de una vez y de verdad que estamos contentos con lo que ha hecho. Fue un peligro constante para el Bayern y ese es el Kylian que queremos ver todos los días”.

Tomar el equipo a mitad de campaña

“No es lo mismo llegar a mitad de temporada, está claro, y con circunstancias como las lesiones. Pero no merece más reflexión algo que para mí es evidente. Tenemos una gran plantilla. No creo que haga falta una revolución para poder luchar por títulos. Volveremos a pelear por ganar”.